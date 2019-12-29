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الأحزاب تحطم حصار العزلة في 2019.. والوفد ينزل الشارع

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
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حزب الوفد
حزب الوفد
هدى زيدان
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سعت الأحزاب السياسية خلال العام الجاري إلى زيادة كتلتها على الأرض من الأعضاء والكوادر، ونجحت في تحطيم قيد العزلة الذي فرضته على نفسها لسنواتٍ طوال.

ويأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها خلال المؤتمر الوطني للشباب بضرورة دمج الأحزاب السياسية في كيانٍ موحد بدلًا من وجود عشرات الأحزاب.

الوفد يعود للشارع بالمبادرات والشوادر
وراهنت الأحزاب السياسية على المبادرات التي تركز على المواطنين في الشارع فبدأ حزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية في تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس"؛ لتعزيز وجوده على الأرض، وتفعيل دور الحزب في خدمة المواطنين وحل مشكلاتهم، علاوة على افتتاح مقار جديدة للحزب بعددٍ من أحياء القاهرة والمحافظات، آخرها افتتاح مقر الوفد في منطقة عين شمس اليوم الأحد.

وسعى الوفد لضم عدد من رموز المجتمع لصفوفه، كما عزز دور الشباب في الحزب؛ لإيجاد قيادات شابة، وتدريبهم على القيادة؛ ليكونوا كوادرًا قوية للحزب.

كما دشن بيت الأمة عددًا من المبادرات من بينها الوفد مع المرأة والوفد مع الشباب، سعيًا لزيادة أعداد أعضاء الحزب،وعودته لمكانته التاريخية مجددًا.

و تبنى حزب الوفد وثيقة وطنية وحزبية موحدة، تجمع حولها الأحزاب والقوى السياسية.

ونظم حزب الوفد عددًا من معارض بيع السلع بأسعار في متناول محدودي الدخل من بينها معرض لبيع الأدوات المكتبية، وشادر لبيع اللحوم بأسعارٍ منخفضة.

مستقبل وطن يعزز وجوده بالقوافل الطبية والمعونات
في سياق متصل سعى حزب مستقبل وطن لتعزيز وجوده في محافظة مصر عن طريق إيفاد القوافل الطبية لعلاج المواطنين بكافة القرى والنجوع، والقوافل البيطرية لعلاج الحيوانات والطيور بكافة المحافظات.

ومع بدء موسم الشتاء حرص الحزب على إرسال قوافل إغاثية للقرى والنجوع في الصعيد والمناطق الفقيرة والحدودية، ووزعت القوافل أطعمة وبطاطين على المواطنين، مساهمة من الحزب مع قدوم فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة.

وحرص الحزب على مواجهة جشع التجار عن طريق إقامته لعدد من شوادر بيع المنتجات بأسعار مناسبة، ومن بينها معارض ملابس، وشوادر بيع لحوم.

وفي الوقت الذي تبذل فيه بعض الأحزاب على غرار حماة الوطن والمصريين الأحرار والمحافظين جهودًا ملموسة للوصول إلى المواطنين وإقناعهم بمبادئ الأحزاب، ما يزال السواد الأعظم من الأحزاب يعيش داخل قوقعته الخاصة، رافضًا الخروج للشارع، كأحزاب المعارض ومن بينها الكرامة والتيار الشعبي، وغيرهما.
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الكلمات المفتاحية

وثيقة كيان سياسي واحد حزب مستقبل وطن حزب الوفد الكرامة العزلة السياسية الأحزاب السياسية

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