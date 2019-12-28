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هدف الاهلي Watch Live| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت بلس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:54 م
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الاهلي
الاهلي
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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، ويدخل النادي الاهلي المباراة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفوز على الهلال السوداني وخسارة من النجم الساحلي في المباراة الأولى، ويسعى الأهلي للفوز على بلاتنيوم ليستغل فوز الهلال على النجم الساحلي ليصل للنقطة 6 متساويا مع الهلال والنجم في صدارة المجموعة الثانية.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم
مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم بث مباشر عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للمباراة ولبطولة دوري ابطال أفريقيا، ويسعى الاهلي للفوز في المباراة وأخذ خطوة للأمام في مشوار بطولة أفريقيا تحت قيادة المدير الفني المخضرم رينيه فايلر.

بطاقة مباراة الأهلي وبلاتينوم
البطولة دوري أبطال أفريقيا
الجولة دور المجموعات – الجولة الثالثة
موعد المباراة 28-12-2019
توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 1
معلق المباراة عصام الشوالي
ملعب المباراة ستاد القاهرة الدولي
بث مباشر
بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا مُقدم لكم من يلا شوت الناقل لمباريات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للبطولة ولكل الدوريات والبطولات الكبرى، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة الاهلي وبلاتنيوم للعمل من جديد، ويمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

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