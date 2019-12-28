عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

LIVE|يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر كورة لايف ماتش حصري يوتيوب Yalla shoot الآن

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي و بلاتينيوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot اليوم بث مباشر الاهلي و بلاتينيوم كورة ستار كورة لايف تنطلق مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا يوم السبت 28/12/2019، ويستدرج النادى الأهلى منافسه بلاتينيوم على ملعب السلام بمدينة السلام، ويطمح الأهلي في تحقيق الانتصار على أرضه وبين أحضان جماهيره، فيما يطمح بلاتينيوم لخطف انتصار يحيي اماله فى المجموعة الاهلي and بلاتينيوم الاسطورة بث مباشر الاهلي ضد بلاتنيوم اون لاين،الاهلي و بلاتينيوم .

يلا شوت مباراة الاهلي و بلاتينيوم اليوم
بث مباشر مباراة الاهلي Kora star كورة لايف اون لاين متابعة ماتش الأهلي و بلاتينيوم بث مباشر كورة اون لاين يوتيوب بدون تقطيع الأهلى فى ثوبه الجديد يأمل فى استعادة علاقته بـ الصدارة المفقودة، ويحل النادي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط متساويا مع صاحب المركز الثاني، حقق الفوز فى مباراة الجولة الماضية على الهلال السوداني بنتيجة 2-1، وخسر فى لقاء الجولة الأولى على يد النجم الساحلى التونسى بنتيجة 1-0، وكان الأهلى قد حقق الفوز فى أخر لقاءاته على فريق الاتحاد السكندرى بنتيجة 4-0 بث مباشر الاهلي و بلاتينيوم يلا شوت الجديد، الاهلي و بلاتينيوم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ضد بلاتنيوم بث مباشر كورة لايف .
 
بلاتينيوم يسعى لقصف مفاجأة من العيار الثقيل وهزيمة وحش أفريقيا يلعب فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى مباراة الجولة الثالثة فى المجموعة الثانية بدورى الأبطال، ويطمح بلاتينيوم فى قصف جبهة وحش أفريقيا على أرضه وبين جماهيره وإلحاقه هزيمة ثقيلة فى المباراة المرتقبة، كما يسعى للحفاظ على أماله وتحقيق انتصار خارج الديار أو العودة بنقطة على أقصى تقدير، ويطمح بلاتينيوم فى حصد أولى نقاطه فى المنافسة واستمرار تواجده فى البطولة.

مباراة الأهلي و بلاتينيوم بث مباشر كورة لايف قناة بي ان سبورت HD بث مباشر الآن
خدمة مشاهدة قناة beIN Sports 1 HD بي ان سبورت بث مباشر الأهلي و بلاتينيوم كورة لايف اون لاين بدون تقطيع ومشاهدة بجودة عالية

موعد لقاء الأهلي ضد بلاتينيوم والقنوات الناقلة للمباراة
على ملعب ستاد السلام (ستاد الأهلي حالياً) مدينة القاهرة يستضيف فرق الأعلى نظيرة  فريق بلاتنيوم يوم السبت المُوافق 28 من ديسمبر الجاري  فى التوقيت التالية

 الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي
 الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي
 الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
وتنقل قناة beIN Sports HD 1 المباراة عبر شاشتها  كما تنقل قناة تايم سبورت الأرضية مباراة الاهلي وبلاتنيوم اليوم مجاناً.

Advertisements

أخبار تهمك

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

منذ 37 دقيقة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ ساعة الا ربع

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 6 ساعات

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 6 ساعات

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 6 ساعات

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اليوم 28 /12 /2019 في البطولة العربية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ 37 دقيقة

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

منذ 38 دقيقة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

منذ 17 دقيقة

رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot حصري هدف أزارو now

منذ أقل من نصف ساعة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

08:50 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status