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بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:50 م
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الاهلي
الاهلي
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يستضيف ملعب السلام مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه النادي الأهلي المصري نظيره فريق بلاتنيوم الزيمبابوي، تحت قيادة الحكم جورج جاتوجاتو، فى لقاء يسعي فيه الأهلى للفوز وتحقيق الثلاث نقاط للإقتراب من الصعود لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر عبر الفجر عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT، شاهد مباراة الاهلي وبلاتنيوم كورة ستار، مباراة قوية على نلعب السلام، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي اليوم KOORA GOAL.

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KOORA STAR موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا
يحل فريق بلاتنيوم ضيف على الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش, ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم YALLA SHOOT ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم KOORA ONLINE

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا
يسعي الأهلي لتحقيق الفوز عند مواجهة بلاتنيوم متذيل المجموعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء سيقام على ملعب السلام فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا, ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA 7ASRY ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم KOORA LIVE ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم KOORA LIVE

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