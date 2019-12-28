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رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot حصري هدف أزارو now

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:44 م
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الاهلي
الاهلي
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بث مباشر مباراة الأهلي ونادي بلاتنيوم في دوري أبطال اوروبا، والجولة الثالثة من المجموعة الثانية والتي تضم الأهلي وبلاتنيوم والنجم الساحلي والهلال السوداني، ويدخل النادي الأهلي مباراة بلاتنيوم في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويبتعد فقط عن الصدارة بثلاثة نقاط وذلك بعد فوز الهلال السوداني على النجم الساحلي الذي أصبح هو الآخر لدية 6 نقاط وفي حالة فوز الأهلي سيصبح الثلاثة فرق لديهم نفس الرصيد من النقاط في المجموعة الصعبة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم
مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وينتظر جمهور الأهلي المصري العريق مباراة بلاتنيوم التي تعتبر خطوة هامة في مشوار بطولة أفريقيا التي يسعى النادي الأهلي إلى تحقيقها بقيادة المدير الفني الكبير فايلر الذي يسير بخطى ثابتة في مشواره مع النادي الأهلي حتى الأن.

بطاقة مباراة الأهلي وبلاتينوم
البطولة دوري أبطال أفريقيا
الجولة دور المجموعات – الجولة الثالثة
موعد المباراة 28-12-2019
توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 1
معلق المباراة عصام الشوالي
ملعب المباراة ستاد القاهرة الدولي

بث مباشر
بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا مُقدم لكم من يلا شوت الناقل لمباريات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للبطولة ولكل الدوريات والبطولات الكبرى، وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر لمباراة الاهلي وبلاتنيوم للعمل من جديد، ويمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

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