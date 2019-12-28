لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم LIVE | مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر رابط HQ

يدخل فريق الأهلي اختباراً افريقياً جديداً عندما يواجه نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.





يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى ،قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني في المباراة الثانية لذلك يرغب الأهلي في اسقاط بطل زيمبابوي للانقضاض على الصدارة، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في مباراتين، ويحتل النجم الساحلي المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين.، ويليه الهلال السوداني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى.





تقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم في حضور 10 الاف متفرج بعد موافقة الأمن، في الوقت الذي تقرر أن يكون فتح بوابات ستاد السلام بداية من الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم غلق البوابات قبل موعد انطلاق المباراة بساعة واحدة، ويدير الحكم البوروندي جورج جاتوجاتو مواجهة الأهلي وبلاتينيوم، وهو الذي أدار مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا تحت 23 عامًا.





ويعول رينيه فايلر المدير الفني على عناصر الخبرة التي تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وجونيور أجاي، كما يستعيد الفريق خدمات قلب دفاعه رامي ربيعة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وأبعدته عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في بطولة الدوري العام، والتي حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.



