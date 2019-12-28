plus يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot حصري live

يستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، على أرضية ملعب استاد السلام بالقاهرة.





موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم

ويقام اللقاء بين الأهلي وبلاتينيوم عند الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت جرينتش.





مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي بدأ مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بخسارة أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، بينما فاز على نظيره الهلال السوداني بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية.





فيما استهل بلاتينيوم مبارياته في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بخسارة أمام الهلال السوداني بثنائية مقابل هدف، وسقط مرة ثانية أمام النجم الساحلي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.





المارد الأحمر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في آخر 4 مباريات له في الدوري المصري الممتاز، وتصدره جدول الترتيب دون خسارة أي نقاط.





ويحتل النجم الساحلي المركز الأول برصيد 6 نقاط، في المجموعة الثانية، بينما يتواجد الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي الأهلي في المركز الثالث، ويتذيل جدول الترتيب بلاتينيوم دون نقاط.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

وتنقل المباراة بين الأهلي ومنافسه بلاتينيوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على قناة Bein Sports Hd 1.



