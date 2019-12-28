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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 28/12/2019 في دوري أبطال أفريقيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:42 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 28/12/2019 في دوري أبطال أفريقيا
بواسطة طارق أبو زينة في 28/12/2019 - 6:09 م
موعد مباراة الأهلي اليومموعد مباراة الأهلي اليوم

 

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم يستضيف المارد الأحمر اليوم فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في أطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن HD 1.


 
يدخل الأهلي اللقاء وهدفه الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لتحسين موقعه في ترتيب المجموعة، فهو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، جمعهم من الفوز على الهلال السوداني في القاهرة بهدفين مقابل هدف.



 
موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا
21.00 : بتوقيت القاهرة.
22.00 بتوقيت السعودية.
23.00 بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم
قناة بي إن سبورت HD 1.
قناة تايم سبورت التردد الأرضي.

 
موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقا
بطاقة تعريف مباراة الأهلي وبلاتينيوم
المباراة : الأهلي / بلاتينيوم.
الموعد : التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة : بي إن سبورت HD 1، تايم سبورت التردد الأرضي.
المنافسة : دوري أبطال أفريقيا.
ملعب المباراة : أستاد السلام الدولي.
حكم المباراة : الحكم البوروندي ” جورج جاتوجاتو”
ترتيب الفريقين قبل المباراة: الأهلي في المركز الثالث، بلاتينيوم في المركز الرابع.
التشكيل المتوقع لفريق الأهلي اليوم
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : رامي ربيعه، أيمن أشرف، علي معلول، أحمد فتحي.
خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، جونيور أجاي.
خط الهجوم : وليد أزارو.
وفي نهاية المقال نتمنى أن تخرج المباراة في أطار الروح الرياضية.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا
وقبل أن نعرض ترتيب المجموعة، فنوضح أولا مشوار الأهلي في هذه المجموعة، حيث لعب الأهلي مباراتين حتى الآن، الأولى كانت ضد النجم الساحلي في تونس، وخسر المارد الأحمر فيها بهدف نظيف، في مباراة ظهر الأهلي فيها بقوة كبيرة بالرغم من الهزيمة والتي كانت بسبب حالة الطرد التي تعرض لها المدافع أيمن أشرف في هذه المباراة.

أما في مباراة الجولة الثانية هنا في مصر، فنجح الأهلي في الفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأهلي في هذه المباراة كلا من رمضان صبحي وحسين الشحات.

وإليكم ترتيب المجموعة الثانية:
النجم الساحلي في المركز الأول برصيد 6 نقاط.
الهلال السوداني ثانيا ومعه 3 نقاط.
الأهلي ثالثا ب 3 نقاط.
اف سي بلاتينيوم في المركز الأخير بدون نقاط.

 
الاهلي وبلاتنيوم
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