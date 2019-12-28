يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الأهلي HD

يخوض فريق الاهلي مباراة قوية الليلة ببطولة أفريقيا عندما يواجه نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي ببطولة أفريقيا، ونرصد في التقرير التالي ، أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة وإلى التفاصيل:

1_موعد وملعب مباراة الاهلي وبلاتينيوم

تقام مباراة الاهلي وبلاتينيوم مساء اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا

2_ترتيب الاهلي وبلاتينيوم قبل مباراة الليلة

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بعد خسارة المباراة الأولى أمام النجم الساحلى ،قبل أن يستعيد توازنه ويهزم الهلال السوداني في المباراة الثانية لذلك يرغب الأهلي في اسقاط بطل زيمبابوي للانقضاض على الصدارة، في الوقت الذي يحتل بلاتينيوم قبل مواجهة الأهلي المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في مباراتين، ويحتل النجم الساحلي المركز لأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين.، ويليه الهلال السوداني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى.

3_عدد الجمهور في مباراة الليلة

تقام مباراة الأهلي وبلاتينيوم في حضور 10 الاف متفرج بعد موافقة الأمن، في الوقت الذي تقرر أن يكون فتح بوابات ستاد السلام بداية من الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم غلق البوابات قبل موعد انطلاق المباراة بساعة واحدة.

4_طاقم تحكيم مباراة الاهلي وبلاتينيوم

يدير الحكم البوروندي جورج جاتوجاتو مواجهة الأهلي وبلاتينيوم، وهو الذي أدار مباراة مصر ومالي في أمم افريقيا تحت 23 عامًا.

5_غيابات الاهلي في مباراة بلاتينيوم

يعاني الأهلي من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعي الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي وحمدي فتحي ومروان محسن ، ومعهم صالح جمعة ومروان محسن فنيا، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية .