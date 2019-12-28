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WATCH Live| بث مباشر الأهلي وبلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت مباشر AHLY

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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الاهلي
الاهلي
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يلا لايف تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق الأهلي ضد فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والتي ستقام اليوم السبت في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة KOORAHD في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA KOORA وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين على ملعب السلام الدولي.

جول كورة نجح النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في تحقيق الفوز على حساب فريق الاتحاد السكندري بنتيحة أربعة أهداف نظيفة YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز GOAL KOORA.

يلا شوت حصري ويواصل المارد الأحمر تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة وذلك بعدما حقق 8 انتصارات من ثماني مباريات خاضها الفريق هذا الموسم في الدوري العام YALA LIVE حيث يعد الفريق مؤجل له مباراته ضد نادي الزمالك والتي كان من المقرر أن تقام في الجولة الرابعة من عمر البطولة KOORA ONLINE.

جول كورة وسجل النادي الأهلي 23 هدف في 8 مباريات خاضها في الدوري المصري، بينما اهتزت شباك محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء في مرة واحدة KOORA STAR خلال المباراة التي خاضها الأهلي ضد فريق اسوان وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد على ستاد اسوان COOL KOORA.

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