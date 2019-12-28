«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم القادمة اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة لها في دوري أبطال إفريقيا

نتبابع معكم ،موعد مباراة الاهلي وبلاتينيوم القادمة،يترقب محبي وعشاق المارد الأحمر النادي الأهلي مباراة الفريق القادمة في دوري أبطال إفريقيا،والتي ستكون ضد فريق اف سي بلاتينيوم من دولة زيمبابوي، وتأتي هذه المباراة بعد سلسلة انتصارات متتالية وقوية للنادي الأهلي مع المدرب الرائع السويسري رينييه فايلر، والذي قدم أوراق اعتماده بشكل كبير، وأصبح محبوبا من جماهير القلعة الحمراء، ولما لا وهو الذي خاض مع الأهلي 8 مباريات في الدوري المحلي، فاز في جميعها ولم يتعثر في أي مباراة.





تقام الليلة مباراة الاهلي وبلاتنيوم الزيمبابوي ،وهي مباراة يتم إنتظارها من جانب كافة مشجعي الكرة الرياضية في مصر،وعشاق نادي الشياطين الحمر في كل مكان،وهي تنطلق في مواجهة ساخنة ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا المرتقبة.









صدر بالفعل تشكيل النادي الاهلي في مباراة بلاتينيوم اليوم السبت 28/12/2019 والتي سوف نذكرها لكم لكي يتم التعارف عليها من قبل كافة الجماهير المرتقبة لهذا التشكيل.





التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة بلاتنيوم

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي “قفشة” – حسين الشحات – جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.

يترقب كافة مشجعي الشياطين الحمر في كل مكان موعد إقامة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم اليوم في مباراة قوية من العيار الثقيل، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا القادمة ،وسنوافيكم بالتفاصيل عبر هذا التقرير الرياضي.





تشتاق جماهير الأهلي إلي اللقب القاري، ولبطولتها الغالية دوري أبطال إفريقيا، والغائبة منذ 6 سنوات، الجميع متفائل في الأهلي بقدرة فايلر على تحقيق الحلم، وإعادة النادي الأهلي لمنصات تتويج بطولة إفريقيا من جديد.





موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق اف سي بلاتينيوم ضيفا على النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وستكون المباراة على ستاد الأهلي السبت 28 / 12 / 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.





يلعب النادي الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم الأهلي مع النجم الساحلي التونسي، ونادي الهلال السوداني، ونادي اف سي بلاتينيوم من دولة زيمبابواي.









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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا





ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا

وقبل أن نعرض ترتيب المجموعة، فنوضح أولا مشوار الأهلي في هذه المجموعة، حيث لعب الأهلي مباراتين حتى الآن، الأولى كانت ضد النجم الساحلي في تونس، وخسر المارد الأحمر فيها بهدف نظيف، في مباراة ظهر الأهلي فيها بقوة كبيرة بالرغم من الهزيمة والتي كانت بسبب حالة الطرد التي تعرض لها المدافع أيمن أشرف في هذه المباراة.





أما في مباراة الجولة الثانية هنا في مصر، فنجح الأهلي في الفوز على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الأهلي في هذه المباراة كلا من رمضان صبحي وحسين الشحات.





وإليكم ترتيب المجموعة الثانية:

النجم الساحلي في المركز الأول برصيد 6 نقاط.

الهلال السوداني ثانيا ومعه 3 نقاط.

الأهلي ثالثا ب 3 نقاط.

اف سي بلاتينيوم في المركز الأخير بدون نقاط.





الاهلي وبلاتنيوم

توقيت مباراة الأهلي القادمة

مباراة الاهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي واف سي بلاتينيوم

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم

موعد مباراة الاهلي القادمة

موعد مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم

موعد مباراة الاهلي وبلاتنيوم غدا

موعد مباراة الاهلي وبلاتينيوم