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تطوير العشوائيات: 2020 عام القضاء على المناطق الغير آمنة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
كساب أحمد
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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، إن الصندوق أنشأ 114 ألف وحدة سكنية في عام 2019، وتطوير 201 منطقة بـتكلفة تصل لـ22 مليار جنيه، لافتَا إلى أن الصندوق في عام 2020 سيقضي على المناطق العشوائية الغير آمنة بتكلفة تصل لـ 32 مليار جنيه وبإنشاء 224 ألف وحدة سكنية.

وتابع "صديق"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الصندوق لديه خطة لتطوير المناطق الغير مخططة على مدى 10 سنوات بتكلفة تزيد عن 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مشروع الأسمرات نموذج لمجتمع متكامل ناجح.

ولفت إلى أن جميع المنتجات التي تنتج في حي الأسمرات يتم تصديرها، لافتَا إلى أن الحي به مصنع لإنتاج السجاد الحرير والصوف.
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الكلمات المفتاحية

توك شو تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق أخبار مصر

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