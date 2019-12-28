مشاهدة مباراة الاهلي و بلاتينيوم اليوم 28/12/2019 بث مباشر يلا شوت yalla shoot اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي و بلاتينيوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot اليوم بث مباشر الاهلي و بلاتينيوم كورة ستار كورة لايف تنطلق مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا يوم السبت 28/12/2019، ويستدرج النادى الأهلى منافسه بلاتينيوم على ملعب السلام بمدينة السلام، ويطمح الأهلي في تحقيق الانتصار على أرضه وبين أحضان جماهيره، فيما يطمح بلاتينيوم لخطف انتصار يحيي اماله فى المجموعة الاهلي and بلاتينيوم الاسطورة بث مباشر الاهلي ضد بلاتنيوم اون لاين،الاهلي و بلاتينيوم .





يلا شوت مباراة الاهلي و بلاتينيوم اليوم

بث مباشر مباراة الاهلي Kora star كورة لايف اون لاين متابعة ماتش الأهلي و بلاتينيوم بث مباشر كورة اون لاين يوتيوب بدون تقطيع الأهلى فى ثوبه الجديد يأمل فى استعادة علاقته بـ الصدارة المفقودة، ويحل النادي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط متساويا مع صاحب المركز الثاني، حقق الفوز فى مباراة الجولة الماضية على الهلال السوداني بنتيجة 2-1، وخسر فى لقاء الجولة الأولى على يد النجم الساحلى التونسى بنتيجة 1-0، وكان الأهلى قد حقق الفوز فى أخر لقاءاته على فريق الاتحاد السكندرى بنتيجة 4-0 بث مباشر الاهلي و بلاتينيوم يلا شوت الجديد، الاهلي و بلاتينيوم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي ضد بلاتنيوم بث مباشر كورة لايف .









بلاتينيوم يسعى لقصف مفاجأة من العيار الثقيل وهزيمة وحش أفريقيا يلعب فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى مباراة الجولة الثالثة فى المجموعة الثانية بدورى الأبطال، ويطمح بلاتينيوم فى قصف جبهة وحش أفريقيا على أرضه وبين جماهيره وإلحاقه هزيمة ثقيلة فى المباراة المرتقبة، كما يسعى للحفاظ على أماله وتحقيق انتصار خارج الديار أو العودة بنقطة على أقصى تقدير، ويطمح بلاتينيوم فى حصد أولى نقاطه فى المنافسة واستمرار تواجده فى البطولة.





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موعد لقاء الأهلي ضد بلاتينيوم والقنوات الناقلة للمباراة

على ملعب ستاد السلام (ستاد الأهلي حالياً) مدينة القاهرة يستضيف فرق الأعلى نظيرة فريق بلاتنيوم يوم السبت المُوافق 28 من ديسمبر الجاري فى التوقيت التالية





الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي

الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي

الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وتنقل قناة beIN Sports HD 1 المباراة عبر شاشتها كما تنقل قناة تايم سبورت الأرضية مباراة الاهلي وبلاتنيوم اليوم مجاناً.









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