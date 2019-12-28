بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

يلا كورة تابع البث الحي المباشر لمباراة فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي اليوم السبت 28 ديسمبر GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA SHOOOT PLUS.





كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA LIVE وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA ONLINE.





جول كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن الحصول على جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري على قمري النايل سات والعرب سات COOL KOORA حيث ستذاع المباراة بين فريق الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





يلا كورة وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز الأول له في دور المجموعات بالجولة الماضية على حساب فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي KOORA ONLINE وتعرض لهزيمة قاسية من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس الأولمبي في تونس YALA KOORA.



