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رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:30 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشرعبر الفجر الرياضي يلتقي النادي الأهلي ، الحائز على 3 نقاط في رصيده مع نادي بلاتينيوم بطل زيمبابوي، الذي يتذيل المجموعة خلال الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا عبر الفجر الرياضي رابط سريع دون انقطاع.

موعد المباراة:
من المقررأن تبدأ خلال ساعات قليلة من الآن الإعلان عن بدء مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي والتي تنطلق في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، في التاسعة مساءُا بتوقيت القاهرة على ستاد السلام الدولي.، بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ، ين ماتش بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم Dawri Plus.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا عبر الفجر الرياضي رابط سريع دون انقطاع.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلاتينيوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول،رامي ربيعة ، أيمن أشرف ، محمد هاني
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى “أفشة” و جونيور أجايي
خط الهجوم: وليد أزارو.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا عبر الفجر الرياضي.
خاض الأهلي، مباراتين حتى الآن حصل منهم على 3 نقاط فقط، بعد أن تمكن من هزيمة الهلال السوداني ، بهدفين مقابل لاشئ لتكون مباراة الأهلي ضد بلاتنيوم، هي الثالثة والأخيرة لمباريات دور الإياب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة، شاهدة بث مباشر مباريات البطولة، حصرياً وبجودة عالية بث مباشر لمبارة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي برابط يوتيوب من هنا، بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقياCOOL KORA

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا عبر الفجر الرياضي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينوم:
من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبلاتنيوم، على قناة تايم سبورت، على التردد الأرضي الخاص بها على UFH 32 ، كما تنقل قناة Bein Sports المباراة عبر شاشتها المشفرة عبر هذا التردد:11084 H التصحيح 6/5
تردد قناة تايم سبورت HD المفتوحة
القناة قناة تايم سبورت
القمر الصناعي النايل سات
التردد 11449
معدل الترميز 27500
الإستقطاب أفقي H
مشاهدة مباراة الأهلي المصري وبلاتينيوم ستارز عبر الفجر الرياضي بدون تقطيع، بين ماتش بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي ، اتبع البث المباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي YALLA SHOOT مشاهدة مباشرة

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