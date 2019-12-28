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بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر كورة لايف ماتش رابط يوتيوب Yalla shoot

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:29 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر كورة اون لاين يلا شوت حصري الجديد بث مباشر Yalla shoot،لقاء قوي يجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي بلاتينيوم الزمبابوي اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، الاسطورة لايف يلا شوت الجديد مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول كورة لايف.

الاسطورة يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر يوتيوب اون لاين،يقع نادي الأهلي مع نادي بلاتينيوم في المجموعة الثانية، يحتل الشياطين الحمر حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط وبالتساوي مع نادي الهلال السوداني ،كورة ستار يلا شوت ماتش الاهلي وبلاتنينيوم بث مباشر yalla shoot.


 
يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول،فقد خسر الأهلي في أول مباراة من النجم الساحلي 1-0، بينما حقق الفوز في الجولة الثانية على الهلال السوداني 2-1،بينما فريق بلاتينيوم في جاء في الترتيب الأخير من المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته من النجم ومن الهلال، كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلاتينيوم
أعلن رينيه فايلر مدرب نادي الأهلي المصري عن قائمته للمشاركة في مباراة اليوم، من المحتمل أن يلعب نادي الأهلي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وفي خط الدفاع كل من أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن اشرف و علي معلول.
في خط الوسط كل من عمرو السولية و اليو ديانج و محمد مجدي”أفشة”.
في خط الوسط الهجومي كل من حسين الشحات وجونيور أجاي ومهاجم صريح وليد أزوارو.
موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم
ستكون مباراة نادي الأهلي ونادي بلاتينيوم على ملعب السلام ” استاد الأهلي الجديد” بحضور 10 الف مشجع اليوم،المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت الأولى بتعليق التونسي عصام الشوالي، المباراة منقولة أيضا عبر قناة تايم سبورت الأرضية ،المباراة ستبدأ الساعة التاسعة بتوقيت مصر، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الأمارات.

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