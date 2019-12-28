«كورة لايف TIME SPORT» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY رابط ماتش الاهلي FILGOAL

يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة النادي الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى لخوض مواجهة مصيرية حينما يلتقي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في دوري ابطال افريقيا، Yalla Shoot KOORA ONLINE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون توقف.





موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم:

ويستضيف الأهلى نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة، شاهدة بث مباشر مباريات البطولة الإفريقية (كورة لايف)| تابع البث المباشر (يلاشووت حصري).





القنوات الناقلة:

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وخسر الأهلي المواجهة الأولي أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية، كورة ستار الأهلي ضد بلاتينيوم kora star ، بين ماتش بث مباشر الأهلي وبلاتينيوم اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الأهلي اليوم كورة اتش دي





ويبحث الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر عن الفوز أمام بلاتينيوم لمزاحمة النجم على القمة، خاصة وأن بطل تونس ينتظره مباراة صعبة أمام الهلال السوداني، الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا yalla shoot بث مباشر بلاتينيوم ضد الأهلي كورة لايف رابط ماتش الأهلي وبلاتينيوم اليوم







