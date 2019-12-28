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أحمد خالد صالح يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" و "شريط 6"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:46 م
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احمد خالد صالح
احمد خالد صالح
لمياء علي
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ينشغل الفنان أحمد خالد صالح، خلال الفترة الحالية بجدول أعمال مزدحم ونشاط فني مكثف، الذي يتراوح مابين المشاركة في الدراما والسينما.

وقال أحمد خالد صالح في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه يعكف حاليًا على تصوير مشاهده في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي انتهى من تصوير 80% منها.

وأضاف أن تصوير المسلسل سينتهى خلال شهر من الآن وهو من إخراج أحمد شاكر خضير ويشاركه في البطولة آسر ياسين ومنة شلبي وسوسن بدر وعدد آخر من النجوم.

كما كشف أحمد صالح عن مشاركته في فيلم "شريط 6" وهو من إخراج محمد سلامة، وأوضح أنه يتبقى له في تصويره أسبوع واحد فقط وسيبدأ في استكمال تصوير مشاهده بداية شهر يناير المقبل.

وأما عن تفاصيل قصة الحب التي جمعته بالفنانة هنادي مهنى، امتنع أحمد صالح عن التعليق أو التحدث في هذا الموضوع.

جدير بالذكر أن أحمد خالد صالح وهنادي مهنى احتفلا مساء أمس الجمعة بخطوبتهما في حفل بسيط بحضور الأقارب والأصدقاء وسط فرحة عارمة من محبيهما.
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