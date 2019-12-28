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لعبة ماكرون تنقلب عليه.. الإضرابات تهدد فرنسا وتوقعات بعودة ضخمة للسترات الصفراء

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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بوابة الفجر
أية سويد
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عام جديد يدخل على فرنسا وهي تعاني من شلل كامل في الحياة العامة، بسبب كثرة الإضرابات التي طالت كل النقابات الحكومية والمؤسسات الخاصة، ليجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في مأزق حقيقي، بعد أن نجا من الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها بلاده العام الجاري.

ويدخل الإضراب التي نظمته العديد من النقابات بفرنسا ضد إصلاح قانون التقاعد يومه الـ28، وذلك في وقت تدعو المؤسسات العمالية إلى تعبئة أكثر زخماً، ليكون الأطول في باريس وأوروبا، على الرغم من دعوات الرئيس الفرنسي إلى هدنة في فترة أعياد نهاية السنة.

إضراب بإذن الحكومة
وقال الناشط السياسي والمحلل الجزائري المقيم بفرنسا الدكتور ساعد حسام غانم، إن حركة الإضطرابات ما هي إلا وسيلة للحكومة الفرنسية لإنهاء تظاهرات السترات الصفراء التي استمرت لشهور عديدة، موضحاً أنه لم يسبق أن حدث مثل هذا الإضراب بأوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص، وبالتالي لن تتمكن كل تلك النقابات من تنظيم ذلك الإضراب الموسع دون الحصول على إذن من الحكومة الفرنسية، وبالتنسيق معها حتى لا يتم المساس بمناصب منظمي الإضراب، خاصة قطاع الصحة.

وأضاف الدكتور ساعد غانم، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الإضراب ضم عدة نقابات ومنها نقابة الصحة وعمال السكك الحديدة والنقل ووصل للمؤسسات الخاصة، وتسبب بشلل تام للحياة اليومية للمواطن الفرنسي، مشيراً إلى أن السلطات الفرنسية أرادت أن تجلب الجميع، من خلال هذا الإضراب، بما فيهم منظموا السترات الصفراء، إلى طاولة المفاوضات لمعرفة مطالبهم وبحثها.

انقلاب الإضراب على الحكومة وتوقعات بتظاهرات ضخمة
وأوضح الناشط السياسي الجزائري، أن الإضراب خرج عن السيطرة ويكاد ينقلب على الحكومة الفرنسية، مبيناً أنه إذا لم يسرع ماكرون بالبحث عن حلول سريعة للإضراب سينضم الجميع إلى حراك السترات الصفراء.

كما أشار إلى أنه من المؤكد أن تندلع شرارة التظاهرات من جديد خلال العام المقبل، لأن الفرنسيين على قدر واسع من الوعي السياسي ويتدخلون في تشكيل الإطار السياسي لبلدهم، مؤكداً على أن جميع النقابات ستسعى لتنظيم تظاهرات ضخمة مع بداية العام الجديد؛ ليظهروا فشل السلطة في التعامل مع مطالبهم وعدم قدرتها على امتصاص غضبهم.

انخفاض شعبية ماكرون
وتابع "غانم" حديثه، قائلاً: إن "الأمر أثر على شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فوجد الشعب الفرنسي أن الرئيس الشاب أبدي فشله في التعامل مع العديد من القطاعات ومنح فرص كبيرة لرجال الأعمال وتحولت فرنسا في عهده إلى مؤسسة يديرها الأعنياء، وفشل في تهدئة شعبه عبر خطاباته وظهر ذلك في المطالبة بعزله وسبه خلال التظاهرات".

ولفت إلى أن "ماكرون حول اهتماماته للخارج فيتحدث كثيرا عن ليبيا وسوريا والثورة في الجزائر والانتخابات في تونس وغيرها، وهو ما تم انتقاده من قبل البرلمان الأوروبي لعدم تركيزه على حل أزمة بلاده والأهتمام بأزمات الدول الكبرى، وهو ما سيقلل من فرصته في الانتخابات الرئاسية القادمة".

تأثير الإضراب
على نفس الصعيد، ذكر الباحث المتخصص في الشؤون الأوروبية بهاء محمود، لـ"الفجر"، أن تاثير الاضرابات على المستوى الاقتصادى سيؤثر على حركة السياحة في أعياد الميلاد وحركة النقل ومن ثم خسائر مالية لاقتصاد فرنسا الذى مازال ضعيفاً.

وأشار الباحث المتخصص في الشؤون الأوروبية، إلى أن باريس خسرت خلال 20 يوم فقط، حوالي 400 مليون يورو، بحسب ما أعلن جان بيير فاراندو، رئيس السكك الحديدية الفرنسية، كما تراجعت السياحة بفرنسا بشكل كبير، فانخفضت بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة.

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