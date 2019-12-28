ناهد السباعي تغازل جمهورها بملابس السباحة

تشارك الفنانة ناهد السباعي، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة لها أثناء وجودها علي أحد الشواطئ البحرية، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .





وظهرت ناهد السباعي في الصورة، مرتدية بدلة السباحة ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر الكعكة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .





وعلقت"السباعي" علي الصورة:"كلما زادت العاصفة زادت قوس قزح الخاص بك.. الجو بارد إن تكون فى البحر في كانون الأول/ديسمبر" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





فيلم" اللعبة الأمريكانى":





شاركت الفنانة ناهد السباعي، فى بطولة هذا الفيلم أحمد فهمي، أحمد الشامي، إنتصار، رجاء حسين، خلود سرحان، بيومى فؤاد، شيماء سيف، إخراج مصطفي أبو سيف، تأليف مدحت السباعي .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، مشاركتها في بطولة فيلم" ماكو" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، خالد أنور .

