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ناهد السباعي تغازل جمهورها بملابس السباحة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:29 م
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ناهد السباعي
ناهد السباعي
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة ناهد السباعي، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة لها أثناء وجودها علي أحد الشواطئ البحرية، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .


وظهرت ناهد السباعي في الصورة، مرتدية بدلة السباحة ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر الكعكة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .


وعلقت"السباعي" علي الصورة:"كلما زادت العاصفة زادت قوس قزح الخاص بك.. الجو بارد إن تكون فى البحر في كانون الأول/ديسمبر" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


فيلم" اللعبة الأمريكانى":


شاركت الفنانة ناهد السباعي، فى بطولة هذا الفيلم أحمد فهمي، أحمد الشامي، إنتصار، رجاء حسين، خلود سرحان، بيومى فؤاد، شيماء سيف، إخراج مصطفي أبو سيف، تأليف مدحت السباعي .


يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، مشاركتها في بطولة فيلم" ماكو" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، منة فضالي، نيقولا معوض، محمد مهران، خالد أنور .
ناهد السباعي تغازل جمهورها بملابس السباحة
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