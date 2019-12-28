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من عارضة أزياء إلى ممثلة.. ما لا تعرفه عن أميرة فتحي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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أميرة فتحي
أميرة فتحي
مي مرسي
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يصادف اليوم 28 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة أميرة فتحي، لتكمل عامها الـ 43، واسمها بالكامل أميرة فتحي أحمد وهي ممثلة وعارضة أزياء.

حصلت "أميرة"، على بكالريوس سياحة وفنادق ثم إرشاد سياحي واشتهرت بعد ظهورها كموديل في كليب أغنية "افرض" للمطرب حكيم.

تزوجت "أميرة" من ظابط الشرطة السابق والمنتج حاليا "وائل حب" ولديها ابنتها جويرية، كان لديها ابنتها مليكه ولكنها توفت في العام الثاني بسبب ثقب في القلب.

قامت "أميرة" بالعديد من الأفلام منها فيلم "ابقي قابلني" عام 2009 الذي شاركها فيه حسن حسني وسعد الصغير وعلاء مرسي وسليمان عيد و فيلم "لو كان ده حلم"، عام 2001 و "بيتزا بيتزا"، عام 1998 و"بحبك وبموت فيك"، الذي شاركها فيه عدد من الفنانين منهم سيد عيسوي و هيثم وحيد وإدوارد وفيلم "اللبيس"، عام 2001 الذي شاركها في بطولته شريف منير ومدحت صالح.

وقامت بفيلم "صباحو كدب" مع النجم أحمد آدم.

قامت بالعديد من المسلسلات منها مسلسل "السرايا" عام 2017 و "جراب حواء" 2016 و"الوان الطيف" الذي شاركها فيه عدد من الفنانين منهم لقاء الخميسي و فريال يوسف وعبير صبري و مسلسل "حق مشروع" عام 2007 و "آخر المشوار" 2003.

ولوحظ كثرة أعمالها مع الفنان هاني رمزي منها فيلم "فرقة بنات وبس" عام 2000 وهو بطولة هاني رمزي وماجد المصري وأيضا "ظاظا" مع هاني رمزي وكمال الشناوي وزينه ومسلسل "ابن النظام"، مع هاني رمزي و لطفي لبيب وحسن حسني وفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي شاركها في لطولته "السقا" ومحمد هنيدي وطارق لطفي وهاني رمزي.

وأشارت أميرة فتحي، في تصريح لها أنها على استعداد للعمل مع هاني رمزي طوال حياتها قائلة "أتمني أن يكون كل الناس مثله فهو نجم بسيط ليس أنانيا وهذا شئ مهم في الفنان أما علي المستوي الانساني فأحبه وأقدره لأنه شخص جميل ومحترم".

ذكرت أميرة فتحي في احد الحوارات الصحفية أن علاقتها بالتمثيل هواية وأنها تعرض عليها الكثير من الأعمال ولكنها لا توافق إلا بما يناسبها فقط، وأشارت أيضا أنها تحب عائلتها بشكل جنوني الذي يصل الي شعورها الدائم بالتوتر عليهم.

والجدير بالذكر أنها بدأت تصوير فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي يشاركها في بطولته دارين حداد وريهام جلال ورانيا شاهين وهو إخراج حازم متولي.
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