حصاد 2019.. قشاش الأرواح على قضبان سكك حديد مصر

شهد عام 2019 عدد كبير من حوادث قطارات السكك الحديدية، جاء أغلبها نتيجة للعبور من أماكن غير معدة للعبور أثناء غلق المزلقانات لعبور القطارات، وافتقاد الهيئة لتنفيذ قواعد الأمن والسلامة، نتج عنها عدد كبير من المصابين والوفيات، لكن ثلاثة منها أحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ولاقت ردود أفعال غاضبة من الجمهور نتيجة ضخامتها وفداحة نتائجها.





أولها حادث وقع في يوم 27 فبراير الماضي، حيث انحدر جرار واصطدام برصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، نتج عنه تفحم الرصيف ووقوع عدد كبير من المصابين والقتلى، تقدم على إثرها الدكتور هشام عرفات وزير النقل باستقالته ثم تعيين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قائما بأعمال وزير النقل لأكثر من أسبوع، ثم قيام الفريق مهندس كامل الوزير بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن توليه حقيبة وزارة النقل في 11 مارس الماضي.





جاء حادث رصيف رقم 6 كأحد أقوى الخيبات والصدمات التي تعرضت لها النقل، غير أن شهر أكتوبر شهد خيبة أخرى حين أجبر رئيس قطار رقم 934 إسكندرية الأقصر لراكبين لم يكن لديهما تذاكر بالقفز من القطار أثناء سيره وهو ما نتج عنه وفاة أحدهم، وسط استهجان من الجمهور، لما وصفوه انعدام إنسانية رئيس القطار، أصدر الوزير بعدها قرارا بتطبيق التأهيل النفسي لكافة العاملين من المتعاملين مع الجمهور في الهيئة.





ثالثهما كذب بيان الهيئة القومية لسكك حديد مصر الإعلامي حول الحادث الذي وقع في أعقاب حادث قطار 934، حيث سار قطار شبين بلا سائق وسط هلع الركاب، من جانبها أصدرت الهيئة نفي للحادث، ومع تداول فيديوهات للحادث أمر الوزير بتشكيل لجنة فنية من خارج ادارة السكة الحديد لمعرفة الحقيقية والتي جاءت نتائجها تكذب نفي بيان الهيئة، وأثبتت الواقعة.





وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز الحوادث التي اعلنت عن وقوعها وزارة النقل خلال أشهر عام 2019:





يناير 2019:

6 يناير أعلنت هيئة السكة الحديد، عن اقتحام سيارة نقل رقم ٤١٣٩ ه..و..ر مزلقان جنبواى ما بين دنشال وصفط الحرية على خط القاهرة الإسكندرية، مما تسبب في احتكاكها بجرار قطار رقم ١٤ مميز الاسكندرية القاهرة وسقوط الشبكة الأمامية لجرار القطار ولم ينتج عن ذلك اى تلفيات أو إصابات أو وفيات.





7 يناير أعلنت هيئة السكة الحديد، اقتحام سيارة ملاكي رقم ٥٨٦٧٧ مزلقان سنتريس بين الحلواصي وأشمون بخط منوف المطور، مما تسبب في كسر "الضلفة" الشرقية للمزلقانات ونتج عنه إصابة ثلاثة من ركاب السيارة الملاكي وحركة القطارات لم تتأثر وبدون تأخيرات.





19 يناير أعلنت هيئة السكة الحديد، عن اقتحام سيارة ربع نقل رقم ٦٤١٢ ق س ا بمزلقان أبو المعاطي بالكم ٩ ٤٠٠ بين طحا نوب ونوى مطور وهو مغلق البوابات، ما تسبب في تأخر القطار لمدة ١٠ دقائق وبدون اصابات او وفيات.





19 يناير أعلنت السكة الحديد، اقتحام شخص يستقل دراجة بخارية بدون لوحات معدنية من أسفل بوابة مزلقان فرشوط أثناء غلقه لمرور القطارات على خط (القاهرة أسوان)، مما تسبب فى اصطدام القطار به واستمر القطار في المسير بتأخير ١٠ دقائق ولا يوجد إصابات ولا وفيات.





23 يناير أعلنت هيئة السكة الحديد اقتحام توكتوك شريط السكة الحديد بين محطة البليدة والعياط أثناء مرور قطار رقم ١٩٦ ركاب مميز الاسكندرية الفيوم مما تسبب في الاصطدام به، وتأخير القطار لمدة ٥٠ دقيقة وبدون اصابات او وفيات.





23 يناير سقوط جرار وثلاث عربات من قطار بضائع (عربات فارغة) بخط الواحات البحرية وهو خط مخصص لمسير قطارات البضائع فقط ولا يوجد أي إصابات أو وفيات، ووجه عرفات بتشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب الحادث.





30 يناير أعلنت هيئة السكة الحديد، اقتحام سيارة ربع نقل مزلقان ٤٩ ما بين محطة الرقة وكفر عمار على خط القاهرة السد العالي والمزلقان مغلق لمرور القطارات، مما تسبب فى اصطدام القطار رقم ٨٧ نوم مكيف أسوان القاهرة بمؤخرة السيارة ولا يوجد اصابات ولا وفيات واستمر القطار في المسير بتأخير ٥٥ دقيقة.





فبراير 2019:

4 فبراير أعلنت هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم عن اقتحام توك توك مزلقان على باشا بين محطة مطاي وسمالوط على خط القاهرة السد العالي أثناء غلق المزلقان لمرور القطارات مما تسبب في اصطدام جرار مفرد بالتوكتوك نتج عن ذلك وفاة سائق التوكتوك وتم الاستعداد بالجرار واستكمل رحلته بدون أي تأثير على حركة القطارات.





27 فبراير وقوع حادث اصطدام جرار قطار برصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، تبعه تقديم الدكتور هشام عرفات استقالته وتكليف الدكتور محمد شاكر قائما بالأعمال.





يونيو 2019:

23 يونيو أعلنت هيئة السكة الحديد، اقتحام عربة ربع نقل رقم ٦٨٢٤ ط.ص.ج شريط السكة الحديد بالكيلو ٢٠٥٠٠ بين الصالحية واكياد على خط الزقازيق الصالحية مما تسبب في اصطدام قطار الركاب رقم ١٧٧ بها واصابة سائق العربة.





أكتوبر 2019:

2 أكتوبر أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير القطار رقم 779 ركاب ما بين رشيد والبوصيلي على خط المعمورة رشيد وأثناء عبور السيارة 9214 س ن وشريط السكة الحديد تم الاصطدام بها وإلقائها خارج السكة ونتج وفاة اثنين من مستقلي السيارة في الحال.





28 أكتوبر أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الاسكندرية الاقصر وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة أثنان من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره مما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهم بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.





29 أكتوبر أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 10.25صباحا اليوم أثناء مسير جرار 2420 على الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666 400-500 مما نتج عنه عدد 4 وفيات وعدد 4 مصابين.





29 أكتوبر أعلنت هيئة السكك الحديدية ضرورة إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكافة طوائف المتعاملين مع الجمهور.





29 أكتوبر قدم الوزير واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.





29 أكتوبر نفت هيئة السكة الحديد ما أثير من تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق حيث أكد رئيس الهيئة أنه قد وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد أن قطارا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق.





نوفمبر 2019:

4 نوفمبر أعلنت الوزارة ادانة نتائج اللجنة الموسعة التي أمر الوزير بتشكيلها للتحقيق في واقعة قطار محطة شبين القناطر لجميع المتسببين والمسئولين عن حدوث الواقعة.





11 نوفمبر بلاغ النقطة الأمنية المُعيّنة لتأمين قطار إكسبريس الإسكندرية القاهرة بقسم شرطة محطة سكة حديد طنطا بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل دخوله المحطة نتيجة قفزه من القطار وتم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام.



