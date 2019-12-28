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عاجل - انضمام نجم ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد!

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:26 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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كشف نادي ريال سوسييداد الإسباني اليوم السبت 28 ديسمبر في بيان رسمي عن انتقال الترويجي مارتن أوديجار لاعب الفريق والمعار من نادي ريال مدريد إلى صفوف نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بيان ريال سوسييداد بشأن انتقال أوديجار إلى مانشستر سيتي

وجاء بيان نادي ريال سوسييداد كالآتي: "توصلت إدارة النادي لاتفاق مع مانشستر سيتي، على إعارة مارتن أوديجارد حتى نهاية الموسم".

وواصل: "نريد أن نشكر مارتن أوديجارد على الاحترافية والالتزام، مع تمنياتنا له بالأفضل على المستوى المهني والشخصي".

حقيقة انتقال أوديجار إلى مانشستر سيتي

وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن بيان نادي ريال سوسييداد بشأن انتقال أوديجار إلى مانشستر سيتي ليس صحيحا ولكن نشره النادي بمناسبة "يوم الكذب" كمزحة من النادي.

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال سوسييداد ليس له الحق في بيع أو إعارة أوديجار لأن نادي ريال مدريد هو من يملك بطاقة اللاعب.

مشاركات مارتن أوديجار مع ريال سوسييداد هذا الموسم

وكان أوديجار قد انضم إلى صفوف نادي ريال سوسييداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي ريال مدريد.

وقد شارك مارتن أوديجار في 16مباراة حتى الآن مع نادي ريال سوسييداد خلال هذا الموسم منذ انضمامه للنادي في بطولة الدوري الإسباني وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ريال مدريد أويجارد

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