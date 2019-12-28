رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر كورة لايف ماتش رابط يوتيوب Yalla shoot هدف الاهلي

كورة اون لاين مشاهدة مباراة بلاتينيوم والاهلي اليوم ، البث المباشر مباراة الاهلي وبلاتنيوم ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يواصل فريق الأهلي رحلة البحث عن المجد الأفريقي الضائع من خلال استضافة فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





كورة اون لاين مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر عشاق النادي الأهلي في مصر والعالم العربي يستضيف المارد الأحمر مساء الغد السبت الموافق 28 ديسمبر فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.









رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:





العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.









بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة ومشاهدة قناة بي ان سبورتس رقم 1 مباراة الزمالك و زيسكو يونايتد الزامبي والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى.ويحتل الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر النجم الساحلي التونسي المجموعة بـ 6 نقاط، وتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط.





يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريِقيا





تابع لايف مباراة الأهلي وبلاتينيوم مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 11 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدف وحيد فقط لا غير في مرماه.





يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 28-12-2019 في دوري أبطال إفريقيا

كورة ستار مباراة بلاتينيوم والاهلي بث مباشر ، ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون مقابل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة أمام فريق بلاتينيوم ستارز بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي / وليد أزارو.









مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلاتينيوم ستارز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق بلاتينيوم ستارز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 28-12-2019 في دوري أبطال إفريقيا ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق بلاتينيوم ستارز في الفترة الماضية، نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق بلاتينيوم ستارز خمسة أهداف في مرماه.نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كابس يونايتد ضمن فعاليات بطولة دوري زيمبابوي لكرة القدم.



