الشامى وشارلوت وابو العلا وفرح وتاليا وحسام ابطال مصر ماسترز لناشئي الجولف

توج السداسي ادم الشامى والفرنسيةشارلوت بيتورنى ومحمد ابو العلا وفرح بالى وتاليا سامح وحسام عبد العال بالمركز الاول فى ختام الجولة الثانية من بطولة مصر ماسترز لناشئي وناشئات الجولف التى اقيمت بملعب نادى جولف القطامية ديونز .





وتوج الدولى لاعب منتخب مصر ونادى سبورتنج ادم الشامى بلقب مرحلة 18 عاما ناشئين بعد اداء متميز للغاية خاصة فى اليوم الثانى الذى سدد فيه 68 ضربة مسجلا اربع ضربات تحت المعدل لينهى المباراة باجمالى ضربات 143 ضربة فى اليومين .





فيما فازت الفرنسية شارلوت بيتورنى بلقب المرحلة ذاتها ناشئات باجمالى 181 ضربة .





كما أجاد الدولى لاعب سبورتنج محمد ابو العلا وفاز بلقب مرحلة 15 عاما ناشئين 150 ضربة مسجلا 6 ضربات فوق المعدل بينما فازت لاعبة سبورتنج فرح بالى بلقب الناشئات لنفس المرحلة 186 ضربة .





وفى مرحلة 13 عاما فازت لاعبة سبورتنج تاليا سامح بالمركز الاول ناشئات 206 ضربة وحقق حسام عبدالعال لقب الناشئين 178 ضربة .





وفاز بالمركز الثانى ندا الجمال وعمر المهدى 15'عاما و نور بالى ويى يانج زهانج 13 عاما بينما فاز بالمركز الثالث رانى الطويل اليجريا وادم رزق 13 عاما .





وفاز بالمركز الأول نت كل من نادين الجمال وعلى سامح .





عقب انتهاء المنافسات قام كل من نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير وعضو مجلس إدارة الاتحاد محمد عطاالله بتطويق اعناق الفائزين و الفائزات بالميداليات .





ووجه ابو الخير الشكر إلى المهندس خالد ابو طالب والقائمين على العمل بنادى جولف القطامية جيرارد بينت واحمد النجار وابراهيم خميس لتوفير كل الامكانيات لنجاح البطولة التى تستهدف اعداد ابطال المستقبل فى الجولف وتوسيع قاعدة الناشئين والناشئات .





واشاد أبو الخير باداء اللاعبين الواعدين والمستوى الفنى الذى ظهروا عليه مطالبا بالافضل فى الجولات المقبلة .

كما اثنى محمد عطاالله على اهتمام اولياء الامور والحرص على مشاركة أبنائهم فى البطولة متمنيا لهم النجاح والتوفيق .