"تسلا" تبدأ إنتاج أول سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل

تستعد شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في إنتاج سياراتها المصنوعة في الصين يوم الإثنين المقبل.





ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ماسك ممثل لشركة تيسلا في تصريحات هاتفية: "أول 15 وحدة من سيارات سيدان من موديل 3 ،التي يتم تجميعها في مصنع تسلا الجديد في شنغهاي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات دولار، وهو أول مصانع الشركة خارج الولايات المتحدة، سيتم نقلها إلى موظفي الشركة في 30 ديسمبر".





ويعتمد ماسك، على المصنع المنشأ في الصين في مواصلة العمل من خلال الزخم الذي تحقق مؤخرا للشركة في أكبر سوق بالعالم للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالوقود بصورة عامة.





وسوف تنافس سيارات تسلا موديل 3 السيارات الكهربائية، الذي يصنعها المنافسون المحليون مثل شركة نيو وشركة شبينج موتورز، إلى جانب المصنعين العالميين مثل “بي إم دابليو إيه جي” ودايملر إيه جي.





يشار إلى أن شركة تسلا الأمريكية نالت إعفاء من ضريبة الشراء بنسبة 10 % على سيارات السيدان موديل 3 المصنعة في الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء “بلومبرج” اليوم الجمعة.





وجرى إدراج موديل 3 ضمن قائمة فئات السيارات المؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي والتي أعلنتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على موقعها اليوم.





وقالت تسلا في أكتوبر الماضي إن سعر سيارتها موديل 3 المصنعة محليا، سيكون حوالي 50 ألف دولار أمريكي.