Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تسلا" تبدأ إنتاج أول سياراتها المصنعة في الصين الإثنين المقبل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
تسلا موديل 3
تسلا موديل 3
وكالات
Advertisements
تستعد شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في إنتاج سياراتها المصنوعة في الصين يوم الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ماسك ممثل لشركة تيسلا في تصريحات هاتفية: "أول 15 وحدة من سيارات سيدان من موديل 3 ،التي يتم تجميعها في مصنع تسلا الجديد في شنغهاي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات دولار، وهو أول مصانع الشركة خارج الولايات المتحدة، سيتم نقلها إلى موظفي الشركة في 30 ديسمبر".

ويعتمد ماسك، على المصنع المنشأ في الصين في مواصلة العمل من خلال الزخم الذي تحقق مؤخرا للشركة في أكبر سوق بالعالم للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالوقود بصورة عامة.

وسوف تنافس سيارات تسلا موديل 3 السيارات الكهربائية، الذي يصنعها المنافسون المحليون مثل شركة نيو وشركة شبينج موتورز، إلى جانب المصنعين العالميين مثل “بي إم دابليو إيه جي” ودايملر إيه جي.

يشار إلى أن شركة تسلا الأمريكية نالت إعفاء من ضريبة الشراء بنسبة 10 % على سيارات السيدان موديل 3 المصنعة في الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء “بلومبرج” اليوم الجمعة.

وجرى إدراج موديل 3 ضمن قائمة فئات السيارات المؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي والتي أعلنتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على موقعها اليوم.

وقالت تسلا في أكتوبر الماضي إن سعر سيارتها موديل 3 المصنعة محليا، سيكون حوالي 50 ألف دولار أمريكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيارات تسلا تسلا موديل 3 السيارات الكهربائية

أخبار تهمك

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

الآن

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ ساعة و نصف

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

منذ ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

الآن

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 5 ساعات

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرب بورسعيد إلى 22 شخص وإصابة 7 آخرين

منذ 34 دقيقة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

الآن

موضوعات متعلقة

حريق ضخم بمصنع "تسلا" في كاليفورنيا الأمريكية

"تسلا" تسجل أعلى نسبة أرباح بعد خسائرها المتكررة

فولكس فاجن تسعي للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية بموديلات رخيصة

تراجع مبيعات سيارات "تيسلا" في الربع الأخير من 2018

"تيسلا 3" تتباهى بقدراتها الرياضية على الجليد (فيديو)

"تسلا" تعلن حدثاً استثنائياً في منتصف مارس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

02:44 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status