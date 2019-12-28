مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

حصد نادي الزمالك نقطة ثمينة بعدما تعادل أمام زيسكو الزامبي، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقدم الزمالك مباراة مميزة أمام زيسكو اليوم، في ظل تراجع نتائج مستوى الفريق، خلال الفترة الأخيرة على المستوى المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويستمر الزمالك في سلسلة الا انتصارات، بعد التعادل اليوم، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، إذ تعادل في آخر3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز.





وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة، قبل أن يتعادل في مباراتين أمام سموحة في الجولة التاسعة والإنتاج الحربي في الجولة العاشرة.





وافتتح الزمالك مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بهزيمة ثقيلة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في أولى جولاو دور المجموعات، قبل أن يتولى كارتيرون المهمة وينتصر على فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي بثنائية نظيفة في ثاني الجولات.





ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا ، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمة وتعادل، بينما يأتي بريميرو دي أوجستو في المركز الثالث بنقطتين، ويتزيل زيسكو جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.





ويستعد الزمالك لمواجهة نادي أسوان، في المباراة القادمة المقرر لها في الثاني من يناير المقبل ، على ستاد أسوان، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





قبل أن يستقبل زيسكو الزامبي يوم 10 يناير المقبل، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويمتلك نادي الزمالك 15 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث خاض 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في أربعة وخسر في ثلاثة آخرين.



