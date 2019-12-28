البرلمان الليبي: الجيش الوطني يسيطر على 90% من أراضي البلاد (فيديو)

قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن الجيش الوطني الليبي يحقق تقدما كبيرا في عملياته العسكرية بطرابلس، مشيرًا إلى أن حكومة فايز السراج تتحالف مع المليشيات الإرهابية والنظام التركي من أجل الحصول على الدعم.



وأضاف "بلحيق"، خلال حواره ببرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بإرسال قوات تركية إلى ليبيا بهدف إنقاذ مشروع الإخوان المسلمين في بلادنا الذي لم يبقى له سوى العاصمة طرابلس؛ حيث تمكن الجيش الوطني من السيطرة على 90% من الأراضي الليبية".



وشدد المتحدث باسم البرلمان الليبي، على أن الجيش الوطني الليبي لن يفرط في سيادة ليبيا وسيتصدى لأى قوات تركية على أراضيه، مؤكدًا أن حكومة "السراج" جاءت من الخارج وليس من الشعب الليبي؛ وبالتالي هي حكومة غير شرعية.



