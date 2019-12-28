Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان الليبي: الجيش الوطني يسيطر على 90% من أراضي البلاد (فيديو)

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
عبد الله بليحق
عبد الله بليحق
داليا الحسين
Advertisements
قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن الجيش الوطني الليبي يحقق تقدما كبيرا في عملياته العسكرية بطرابلس، مشيرًا إلى أن حكومة فايز السراج تتحالف مع المليشيات الإرهابية والنظام التركي من أجل الحصول على الدعم.

وأضاف "بلحيق"، خلال حواره ببرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بإرسال قوات تركية إلى ليبيا بهدف إنقاذ مشروع الإخوان المسلمين في بلادنا الذي لم يبقى له سوى العاصمة طرابلس؛ حيث تمكن الجيش الوطني من السيطرة على 90% من الأراضي الليبية".

وشدد المتحدث باسم البرلمان الليبي، على أن الجيش الوطني الليبي لن يفرط في سيادة ليبيا وسيتصدى لأى قوات تركية على أراضيه، مؤكدًا أن حكومة "السراج" جاءت من الخارج وليس من الشعب الليبي؛ وبالتالي هي حكومة غير شرعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

معركة طرابلس ليبيا عبد الله بليحق طرابلس الجيش الليبي

أخبار تهمك

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

الآن

أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

منذ ساعة

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرب بورسعيد إلى 22 شخص وإصابة 7 آخرين

منذ 38 دقيقة

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

الآن

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

الآن

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 6 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

برلمان ليبيا: تركيا أعلنت الحرب.. والتصعيد غير مقبول

الجيش الليبي يعرض صورًا لعملية إسقاط طائرات تجسس تركية (فيديو)

متحدث البرلمان الليبي عن اتفاق أنقرة مع "السراج": رقصة المذبوح قبل أن يغادر

متحدث البرلمان الليبي: الجيش الوطني يسيطر على 90% من طرابلس

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

مستشار رئيس البرلمان الليبي: الجيش الوطني تلقى أوامر من "حفتر" بضرورة حسم الأمر بطرابلس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

02:44 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status