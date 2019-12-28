Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشباب يصعق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
الأهلي والشباب
الأهلي والشباب
أميرة فطيم
Advertisements


حقق فريق الشباب، فوزا ثمينا على ضيفه الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز أسبريا هدف اللقاء الوحيد لصالح الشباب، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 27.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث من 12 مباراة.

وكان تشكيل الأهلي أمام الشباب كالتالي:-

حراسة المرمى: ياسر المسيليم
خط الدفاع: يزيد بكر البكر – محمد عبدالحكيم ال فتيل – معتز هوساوي – لوكاس ليما
خط الوسط: جوزيف دي سوزا – الفيس ساريتش – عبدالفتاح توفيق عسيري
خط الهجوم: حسين علي المقهوي – سلمان المؤشر –دجانيني تافاريس

فيما جاء تشكيل الشباب كالآتي:-

حراسة المرمى: عبدالله العويشير
خط الدفاع: محمد سالم – جمال الدين بن العمري – فهد غازي – عبدالملك الخيبري
خط الوسط: عبدالإله ملواح الشمري – الفريد ندياي – كريستيان جوانكا
خط الهجوم: عبد المجيد محمد الصليهم – تركي مروان العمار – دانيلو مورينو اسبريليا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الشباب الدوري السعودي الأهلي

أخبار تهمك

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

منذ ساعة

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

الآن

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

الآن

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرب بورسعيد إلى 22 شخص وإصابة 7 آخرين

منذ 37 دقيقة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ ساعة و نصف

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

الآن

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

الآن

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عبد الشافي والسعيد يقودان تشكيلة الأهلي السعودي ضد أحد

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك عبد الرزاق حمد الله

"الصدارة في خطر".. الشباب يوقف قطار النصر بعد تعادل مثير بالديربي

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم الخميس 31/10/2019 في ديربي جدة.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد مجانا KSA

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت KSA ittihad رابط مباشر متعدد alahli Saudi

موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم| مشاهدة مباراة الشباب ضد الاهلي بث مباشر 28 / 12 / 2019 في الدوري السعودي للمحترفين ksa

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

02:44 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status