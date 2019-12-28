الشباب يصعق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين





حقق فريق الشباب، فوزا ثمينا على ضيفه الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وأحرز أسبريا هدف اللقاء الوحيد لصالح الشباب، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الأهلي عند الدقيقة 27.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث من 12 مباراة.



وكان تشكيل الأهلي أمام الشباب كالتالي:-



حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: يزيد بكر البكر – محمد عبدالحكيم ال فتيل – معتز هوساوي – لوكاس ليما

خط الوسط: جوزيف دي سوزا – الفيس ساريتش – عبدالفتاح توفيق عسيري

خط الهجوم: حسين علي المقهوي – سلمان المؤشر –دجانيني تافاريس



فيما جاء تشكيل الشباب كالآتي:-



حراسة المرمى: عبدالله العويشير

خط الدفاع: محمد سالم – جمال الدين بن العمري – فهد غازي – عبدالملك الخيبري

خط الوسط: عبدالإله ملواح الشمري – الفريد ندياي – كريستيان جوانكا

خط الهجوم: عبد المجيد محمد الصليهم – تركي مروان العمار – دانيلو مورينو اسبريليا