مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم السبت 28-12-2019 LIVE

يحل نادي توتنهام ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق نورويتش سيتي، في مباراة هامة لكلا الفريقين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويسعى نادي توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، من أجل عودة الفريق لطريق الإنتصارات والعودة إلى المربع الذهبي للدوري الإنجليزي.





ويأمل فريق نورويتش سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام توتنهام، للخروج من دوامة النتائج السلبية، التي يقدمها في الفترة الأخيرة.





ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد نورويتش سيتي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.



