أستون فيلا يسقط بثلاثية أمام واتفورد.. وإيفرتون يواصل سلسلة الانتصارات مع أنشيلوتي

نجح فريق واتفورد في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة أستون فيلا ضد واتفورد :-

وسجل تروي ديني هدفين لفريق واتفورد الاول والثاني في اللقاء، بينما أحرز اللاعب السنغالي اسماعيلا سار هدف واتفورد الثالث في المباراة قبل النهاية بدقائق قليلة، وتعرض مارابيا مدافع الفريق الأصفر للطرد في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.





وشارك احمد المحمدي الظهير الأيمن للفريق في المباراة كاملة، بينما لم يشارك محمود حسن تريزيجيه ضد فريق واتفورد بعدما شارك في المباراة الماضية ضد فريق نوريتش سيتي منذ يومين مع الفريق.





وعلى الجانب الأخير حقق فريق إيفرتون فوزا هاما مع مدربه كارلو أنشيلوتي على حساب فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانت جيمس بارك.





وتعادل فريق ساوثهامبتون مع فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف لكل فريق في مباراة متوسطة المستوى، حيث أحرز تومكيز هدف البالاس الوحيد، بينما تعادل فريق الساوث عن طريق داني أنجز.



