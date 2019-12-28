Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا TOTTENHAM شوت كورة أونلاين مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي kora online بث مباشر مباراة توتنهام كورة لايف HD

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يحل فريق توتنهام ضيفًا على نورويتش سيتي اليوم السبت على ملعب "كارو رود" ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وكان فريق توتنهام قد نجح في الجولة الماضية في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون إلى فوز 2/‏‏1، خلال المباراة التي جمعتهما، الخميس في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

بينما يعاني نورويتش صاحب المركز الأخير، من سلسلة نتائج سلبية، حيث خسر مباراته الأخيرة ضد أستون فيلا في البوكسينج داي، ليتراجع للمركز الأخير في الترتيب برصيد.

 

ويحتل توتنهام المركز السادس برصده 29 نقطة، بعد فوز الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس.

 

موعد مباراة توتنهام ونوريتش سيتي

تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 ويعلق عليها نوفل الباشي.

Advertisements

أخبار تهمك

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

منذ ساعة

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

الآن

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرب بورسعيد إلى 22 شخص وإصابة 7 آخرين

منذ 38 دقيقة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

الآن

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ ساعة و نصف

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

الآن

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

الآن

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

02:44 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status