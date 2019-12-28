يلا TOTTENHAM شوت كورة أونلاين مشاهدة مباراة توتنهام ونوريتش سيتي kora online بث مباشر مباراة توتنهام كورة لايف HD

يحل فريق توتنهام ضيفًا على نورويتش سيتي اليوم السبت على ملعب "كارو رود" ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق توتنهام قد نجح في الجولة الماضية في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون إلى فوز 2/‏‏1، خلال المباراة التي جمعتهما، الخميس في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بينما يعاني نورويتش صاحب المركز الأخير، من سلسلة نتائج سلبية، حيث خسر مباراته الأخيرة ضد أستون فيلا في البوكسينج داي، ليتراجع للمركز الأخير في الترتيب برصيد.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصده 29 نقطة، بعد فوز الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس.

موعد مباراة توتنهام ونوريتش سيتي

تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 ويعلق عليها نوفل الباشي.