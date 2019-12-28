داعية: شيئان لا يجب على الرجل ذكرهما في حياته الزوجية (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك شيئان لا يجب على الزوج أن يذكرهما في حياته الزوجية، أولاهما: الإحسان للزوجة، معقبًا: "مش كل شوية تقول لمراتك أنا عملتلك كذا، هو أنت هتذلها كل شوية".



وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الشيء الثاني يتمثل في عدم ذكر إساءة الزوجة، متابعًا: "مش كل شوية تقولها، فاكرة لما انفعلتي عليا في الموقف الفلاني".



وأشار إلى أن هناك شيئان بجب على المسلم أن يذكرهما دائمًا، أولاهما إحسان الزوجة إليه، والثاني تذكير نفسك بالإساءة إلى الآخرين، معقبًا: "لما تعيش بالأسلوب دا هتستريح في حياتك".

