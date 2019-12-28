Advertisements
Advertisements
Advertisements

Al Ahly vs Platinum live| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| رابط ماتش الاهلي يلا شوت hd

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:01 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر
Advertisements
كورة لايف بث مباشر الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر ،مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم Al Ahly vs Platinum في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق عصام الشوالي قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بث مباشر مجاناً السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يطمح فريق بلاتينيوم ستارز المغمور لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل حينما ينزل ضيفاً على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، من أجل مواجهة فريق الأهلي الساعي للتربع على عرش القارة السمراء من جديد مع نهاية الموسم الحالي.

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر مجاناً اليوم مجانا علي النايل سات بدون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم المقرر إقامتها في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا السبت:قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر
قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.
قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.
قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز السبت في دوري أبطال إفريقيا: القنوات المفتوحة الناقلة لمُباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر مجاناً اليوم مجانا علي النايل سات بدون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا .

آخر استعدادات بلاتينيوم ستارز لمُباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريِقيا
تابع لايف مباراة الأهلي وبلاتينيوم مباشر، حيث يدخل فريق بلاتينيوم ستارز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق بلاتينيوم ستارز في المباراة القادمة ضيفه فريق الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم Al Ahly vs Platinum في دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق عصام الشوالي وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق بلاتينيوم ستارز ضيفه فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق بلاتينيوم ستارز مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي.ويتواجد فريق بلاتينيوم ستارز في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري زيمبابوي لكرة القدم، حيث نجح فريق بلاتينيوم ستارز في حصد 62 نقطة في رصيده بعدما خاض 34 جولة من بطولة دوري زيمبابوي لكرة القدم.

آخر إِستعدادات الأهلي قبل ملاقاة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز
مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر، وسوف يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة القادمة مضيفه فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا كورة يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق طنطا في بطولة الدوري المصري الممتاز.ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 24 نقطة في رصيده بعدما خاض 8 جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا كوره مباشر الأهلي يلا كورة الأهلي يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم يلا شوت الأهلي بث مباشر يالا شوت الأهلي هدف الشحات نتيجة مباراة الأهلي وبلاتينيوم نتيجة مباراة الأهلي ملخص مباراة الاهلى مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباراة الاهلي وبلاتينيوم كورة لايف الأهلي قناة مفتوحة مباراة الأهلي فريق النجم الساحلي رابط بي ان سبورت الأهلي رابط hd الأهلي دوري ابطال افريقيا ث مباشر بدون تقطيع تغطية مباشرة الأهلي

أخبار تهمك

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

الآن

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرب بورسعيد إلى 22 شخص وإصابة 7 آخرين

منذ 33 دقيقة

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

الآن

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ حوالي 5 ساعات

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 5 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ ساعة و 28 دقيقة

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

منذ ساعة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

الآن

موضوعات متعلقة

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN Zam

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر «قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد إيفرتون مباشرة ON LINE

LIVE قنوات مفتوحة مجانا تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم| مشاهدة نتيجة مباراة الأهلي Ahly plus

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

12 طريقة تُشاهد بها مباراة الأهلي والهلال مجاناً.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط مجاني NOW AHLY

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

02:44 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status