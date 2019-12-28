لبنى عسل عن اتفاق السراج مع تركيا: مصر تمتلك قوة ردع لمواجهة أي أخطار



وأشارت "عسل"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من تصريح أن ليبيا أمن قومي لمصر، معقبة: "أردوغان عنيه على النفط والغاز في الشرق المتوسط".



وأضافت أن حكومة الوفاق لم تحصل على موافقة البرلمان الليبي، ومن ثم فاتفاقية السراج ليست قانونية أو شرعية، حيث أعطى من لا يملك من لا يستحق، مؤكدا أن مصر تمتلك قوة ردع لمواجهة أي أخطار، ولحماية ثرواتنا، معقبة: "عشان الناس اللي كانت بتسأل بنتسلح ليه".



قالت الإعلامية لبنى عسل، إن الوضع في ليبيا تصاعد بشكل كبير عقب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية، منوهة بأن ليبيا دولة مجاورة لمصر، وما يحدث فيها يؤثر على مصر.