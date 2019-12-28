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متحدث البرلمان الليبي: نسعى لسحب الاعتراف بحكومة السراج دوليا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:05 م
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عبدالله بليحق
عبدالله بليحق
داليا الحسين
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قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن زيارة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، لقبرص، تأتي في إطار الزيارات المتلاحقة التي يقوم بها، حيث قام بزيارات لمصر واليونان، ثم سيقوم بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن أهم ما جاء في زيارة قبرص هو توحيد الرؤى من أجل الخروج لموقف موحد بين قبرص وليبيا ومصر واليونان للتصدي لما تقوم به حكومة فايز السراج من العبث بأمن المنطقة والعبث بمصالح الشعب الليبي.

وأضاف "بلحيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت أن رئيس البرلمان القبرصي أكد على دعم مطالبات مجلس النواب الليبي بسحب الاعتراف دوليا بحكومة فايز السراج؛ التي باتت تهدد ليبيا وشعبها والدول الصديقة مثل مصر وقبرص واليونان عندما أبرمت اتفاقية غير قانونية مع تركيا لتوفر لها السلاح لدعم الإرهابين والمتطرفين والميليشيات المسلحة.

وأشار المتحدث باسم البرلمان الليبي، إلى أن حكومة السراج منتهية الولاية وليس لها الحق في إبرام أى اتفاقيات، متابعا: "ما قام به السراج وأردوغان تهديد لمصالح منطقة المتوسط".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا عبدالله بليحق حكومة السراج أخبار ليبيا

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