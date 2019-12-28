Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:02 م
Advertisements
أبطال الداخلية في 2019
أبطال الداخلية في 2019
إيمان عبد العاطي
Advertisements
"أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري.. وأن احترم الدستور والقانون.. وأن أرعى سلامة الوطن.. وأودي واجبي بالذمة والصدق"، بهذه الكلمات يؤدي ضابط الشرطة اليمين فور تخرجه من أكاديمية الشرطة، لتتحول حياته من مواطن عادي لشخص حُولت حياته كـ "الميزان" عمله في أحد كفتيه، وحياته وأبنائه وزوجته ووالديه وإخوته وأصحابه في الكفة الأخرى، ويكون على أتم استعداد أن يضحي بحياته ويستشهد في عمله أثناء العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون، تاركا خلفه أشخاص اتشح قلبهم بالسواد لفراقه، لكن بطولته وعدم خوفه وقت استشهاده، تحول حزنهم إلى فرح وفخر طوال العمر.

وكان عام 2019 قد شهد العديد من الأحداث المأساوية التي أستشهد خلالها عدد من أبطال وزارة الداخلية وكان من بين الأحداث، حادث الدرب الأحمر، استشهاد رئيس مباحث قوص وغيرها الكثير من استهداف الأكمنة الأمنية بشمال وجنوب سيناء وغيرهما من المحافظات، وفي السطور التالية ترصد "الفجر" وقائع استشهاد عددا من ضباط وأفراد الشرطة.

خامس يوم من شهر يناير استشهد أول أبطال وزارة الداخلية في العام الجديد وهو الرائد مصطفي عبيد الضابط بإدارة المفرقعات بقطاع أمن القاهرة، الذي أنقذ أرواح المئات، واستشهد حال تفكيكه عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف الأقباط بكنيسة العذراء أبو سيفين بالهجانة بمدينة نصر، بعد تمكن القوات من إبطال تفجير عبوتين ناسفتين آخرين.

وفي منتصف شهر فبراير من العام الجاري استشهد المقدم رامي هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وأمين شرطة محمود أبو اليزيد، ومعاون أمن محمد خالد متولي في حادث الدرب الأحمر، والمقدم رامي هلال نجل شقيق اللواء هلال أحمد هلال، وكان لديه أربعة أطفال.

وكان المقدم رامي هلال ضمن فريق البحث المكلف بالبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير من العام الجاري، وقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام.

وفي اليوم السابع من شهر إبريل استشهد ضابط شرطة من قوة قسم النزهة بمديرية أمن القاهرة في استهداف سيارة تابعة للقسم بأعيرة نارية أثناء تفقد الحالة الأمنية، بمحور طه حسين بالنزهة الجديدة، الذي أسفر عن استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة وأمين شرطة سائق السيارة، وتبين أن القوة كانت تستقل ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.


وفي الساعات الأولي من شهر يونيو استشهد ضابط بمركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرقبة أثناء ملاحقته لصوصا لاسترداد سيارة مبلغ بسرقتها بطريق أبوحماد- بلبيس، وذلك أثناء قيام مأمورية شارك فيها النقيب "عمرو ياسر عبدالعظيم" معاون مباحث المركز، بملاحقة الجناة، ومحاولة استرداد السيارة من سارقيها، تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجناة، ما أسفر عن استشهاد الضابط.

وفجر اليوم الخامس من شهر يونيو استهدف عددًا من العناصر الإرهابية، كمينًا أمنيًا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين 


وبعد رفع أذان الفجر في ثاني أيام شهر يونيو استشهد المقدم خالد شبل إثر حادث سير بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعدما اقتحمت سيارة نقل خدمة تحصيل الرسوم بالطريق، وتبين أن قائد السيارة النقل المتسبب في وقوع الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في اصطدامه بغرفة النجدة المتواجدة بالطريق، واصطدامه بسيارة إسعاف بجوار محطة تحصيل الرسوم بالطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بسيارة الإسعاف، واستشهاد المقدم خالد شبل.

وفي آخر يوم في شهر أكتوبر استشهد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا وأصيب أميني شرطة بطلقات نارية، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط جنوب محافظة قنا.

"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية مباحث قوص ضابط الشرطة شارع الحسين حادث الدرب الأحمر باحث امني احترم الدستور أكاديمية الشرطة إستشهاد

أخبار تهمك

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

الآن

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 6 ساعات

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ ساعة و نصف

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ارتفاع حالات الوفاة في حادث غرب بورسعيد إلى 22 شخص وإصابة 7 آخرين

منذ 37 دقيقة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

الآن

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

الآن

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح وصقيع.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

‏عاجل.. ننشر صورة أمين شرطة الدرب الأحمر شهيد تفجير الحسين

مفاجأة.. استشهاد زوج شقيقة فنانة شهيرة بحادث الدرب الأحمر (صورة)

شاهد.. هتافات ضد الإرهاب في جنازة شهداء الدرب الأحمر

خال شهيد الدرب الأحمر: "عايز أرجع الجيش تاني لمحاربة الإرهابيين"

أرملة الشهيد رامي هلال تبكي على الهواء: "زوجي فدى شعب بحاله"

والدة شهيد الدرب الأحمر: "كان سندي وكل حاجة في حياتي"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

02:44 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status