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هدف الأهلي yallakora| الان قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وبلاتينيوم القادمة اليوم السبت في بطولة دوري أبطال إفريقيا t

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:59 م
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مشاهدة مباراة الاهلي اليوم
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم
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الان نقدم لكل متابعينا اليوم قنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي و بلاتينيوم، بطل زيمبابوي حيث يلتقي النادي الأهلي ، الحائز على 3 نقاط في رصيده مع نادي بلاتينيوم بطل زيمبابوي، الذي يتذيل المجموعة خلال الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، فقد تمكن نادي النجم الساحلي التونسي الذي يعتلي المجموعة بـ6 نقاط، من اقتناص فوزا ثمينا على النادي الأهلي، ويسعى الأهلي في مباراته ضد بلاتنيوم، من الفوز لينافس النجم الساحلي، على المركز الأول في المجموعة.


يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر كورة لايف ماتش حصري يوتيوب Yalla shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر كورة لايف ماتش رابط يوتيوب Yalla shoot

من المقرر تبدأ خلال ساعات قليلة من الآن الإعلان عن بدء مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي والتي تنطلق في بطولة دوري أبطال إفريقيا القادمة والتي ينتظرها كافة المشجعين ، الجماهير في إنتظار قوي لتلك اللقاء الذي سينطلق في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم امام بلاتينيوم سيكون في حراسة المرمى اللاعب محمد الشناوي وفي  خط الدفاع علي معلول ورامي ربيعة و أيمن أشرف و محمد هاني وسيكون في خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية اما ثلاثي قبل المهاجم يتكون من اللاعبين  حسين الشحات ومحمد مجدى “أفشة” و جونيور أجايي و اخير سيكون فى خط الهجوم اللاعب  وليد أزارو.



خاض الأهلي، مباراتين حتى الآن حصل منهم على 3 نقاط فقط، بعد أن تمكن من هزيمة الهلال السوداني ، بهدفين مقابل لاشئ لتكون مباراة الأهلي ضد بلاتنيوم، هي الثالثة والأخيرة لمباريات دور الإياب لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم
حالة من الشغف تنتاب جماهير القلعة الحمراء، لمباراة الأهلي وبلاتنيوم ، حيث يتمنى عشاق النادي الأهلي، تحقيق المارد الأحمر الفوز على بلاتينيوم، ليضمن الأهلي تأهله ، بنسبة كبيرة وتزايد معدلات البحث بشكل كبير على، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم، حيث تقوم قناة تايم سبورت، بنقل وإذاعة المباراة على التردد الأرضي الخاص بها على UFH 32 ، كما تنقل قناة Bein Sports  المباراة عبر شاشتها المشفرة عبر هذا التردد:

تردد بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم
القمر الصناعي النايل سات
التردد 11084 H
التصحيح 6/5

تردد قناة تايم سبورت HD المفتوحة
القناة قناة تايم سبورت
القمر الصناعي النايل سات
التردد 11449
معدل الترميز 27500
الإستقطاب أفقي H
مباراة الأهلي و بلاتينيوم ،  تأتي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، والتي من المقرر أن تقام على ملعب استاد السلام ، ليكون عشاق المستطيل الأخضر على موعد مع الإثارة في مباراة حاسمة مباراة بلاتينيوم والأهلي.

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