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كوكاكولا يواصل استعداداته لمواجهة القناة بالممتاز"ب"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:54 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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يواصل فريق كوكاكولا، استعداداته لملاقاة فريق القناة، يوم الإثنين المقبل، وتقام المباراة على ملعب القناة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني.

ويسعى ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، لإستعادة سلسلة الانتصارات التي غابت عن الفريق منذ مباراة المريخ والتي انتهت بفوز كوكاكولا بثلاث أهداف مقابل هدفين، بالجولة الرابعة بالدوري.

وشهدت تدريبات الفريق، بعض الخطط التكتيكية وتنفيذها في الملعب، كما شهد جلسة بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين، لتحفيزهم قبل مواجهة القناة.
ويحتل كوكاكولا المركز السادس بجدول ترتيب بالدوري برصيد 13 نقطة، ويأتي القناة في المركز الثاني برصيد برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر سيراميكا برصيد 21 نقطة .

ويعد أبرز لاعبي فريق كوكاكولا، هم أحمد بندق، محمد ناجي جدو، أكرم عبدربه، كريم حلاوة، الحارس محمد علي ميلا.

واستقر مسئولو نادي كوكاكولا على إبرام ثلاث صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لسد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.

وطلب ممدوح عبدالحي، ضرورة التعاقد مع ديفندر قوى يعيد الاتزان لخط وسط الفريق بالإضافة للتعاقد مع جناح أيمن، ومهاجم أفريقي.

وجدير بالذكر أن كوكاكولا لعب 9 مباريات، فاز في 3مباريات على النصر بهدف دون مقابل، وعلى المريخ بثلاث أهداف مقابل هدفين، وعلى بتروجت بهدف نظيف، وتعادل في 4 مباريات وهم أمام جمهورية شبين بدون أهداف، ومع الداخلية هدفين لكل فريق، ومع سيراميكا هدف لكل فريق، ومع الزرقا هدف لكل منهما، فيما خسر مباراتين أمام منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، وأمام النجوم بأربعة أهداف مقابل هدف.


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