مبادرة إنسانية لمحاربة برد الشتاء ومحاضرة عن "العنف الأسري" بمشاركة هند عاكف (صور)

نظمت د. هند عاكف أمينة المرأة بالقاهرة داخل حزب الحرية المصري، بكل من قسم مدينة نصر أول وقسم منشية ناصر معا مبادرة "دفي اهلك من برد الشتاء" وندوة بعنوان "العنف الاسري"، وذلك بحديقة العاشر بحي مدينة نصر أول تحت رعاية د. صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، واللواء احمد العزازي أمين عام القاهرة.

حضر الندوة كل من اللواء خميس أبو الفضل رئيس حي مدينة نصر غرب، وقامت "عاكف" بإلقاء محاضرة عن العنف الأسري وأسبابه وأنواعه مثل العنف الزوجي، العنف المجتمعي، العنف المدرسي، عنف الاجبار، عنف الشارع.

وقالت "عاكف" إن العنف يسبب أمراض مزمنة ويسبب حالات اكتئاب من الممكن أن تودي بحياة الإنسان، وتحدثت أيضا عن الأم التي تعنف أطفالها الرضع نتيجة للصراخ فتقوم بضربهم بعنف وهذا يؤدي الي الفزع والخوف المستمر يؤثر تأثير سلبي علي الطفل.

واقترحت "عاكف" بأنه من الممكن أن نعاقب أولادنا بطرق أخري مثل الحرمان من أشياء يحبونها، وأشارت الي عناصر القضاء علي العنف وتجنبه.

كما القى د. ابراهيم عبد الرشيد المتخصص في التحليل النفسي والصحة النفسية محاضرة أيضا وتحدث عن الحالات النفسية والمشاكل المجتمعية التي تنتج من أسباب العنف والعنف ليس جسدي فقط بل أنواعه متعدد، واشار الي التلفاز الذي يقدم بعض الأعمال الدرامية العنيفة.

وفي نهاية المحاضرة قامت د. صابرين زكي أمين المرأة بقسم مدينه نصر أول وزينب الجندي بتقديم الندوة معا عالما بان لأول مره يتم مشاركة الأقسام في دمج فاعليه واحده وهذا يدل علي التعاون بين أمناء المرأة بالقاهرة، وذلك بحضور أمناء المرأة قسم الموسكي، المطرية، حدائق القبة، المقطم، النزهه، عين شمس، المرج، الشرابية، روض الفرج، الظاهر، وتم التفاعل مع الحضور بشكل ايجابي.