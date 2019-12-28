هيثم فاروق يحرج لاعبي الزمالك بسبب أزمة المستحقات: إنظروا إلى فريق اليد

علق هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك الأسبق ومحلل قنوات بي ان سبورت، على أداء الفريق الابيض اليوم امام زيسكو، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوانا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فاروق في تصريحاته عقب انتهاء المباراة :الزمالك بطل الكونفدرالية وكأس مصر الموسم السابق ويمتلك أفضل لاعيبه فى مصر وهيلعب سوبر أفريقي كمان أسبوع.

وتابع نجم الزمالك السابق:" على لاعبي فريق الكرة النظر إلى فريق اليد بعد حصولهم على أبطال أفريقيا رغم أزمة المستحقات".

وأكمل:" لو كان كارتيرون بدأ بمصطفى محمد المباراة لن يستطع التسجيل.. أبو جبل كان على قدم ثابته أمام زيسكو".

وتعادل فريق الزمالك أمام نظيره زيسكو الزامبي بهدف لكل منهما، ليصل الأبيض إلى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد ٤ نقاط.