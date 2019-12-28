إحالة أوراق شخصين إلى المفتي لإتهامهم بقتل طفل في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، باحالة اوراق كل من "م.ف.ع" سائق حضوريا، وغيابيا للمدعو "ح.ح.ال" عامل الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهم وانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم "س.ع.ع" لوفاتة وذلك لاتهامهم بقتل المجني علية "ال.ك.م".



تعود القضية رقم 30899 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان ببلاغ من المدعو "ك.م.ك" بتغيب نجلة غد قيام أحد الأشخاص باستدرجة الي احد المناطق النائية بدائرة القسم.



كانت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزة ثان توصلت الي قيام كل من "م.ف.ع" سائق و"س.ع.ع" عامل و"ح.ح.ال" عامل بقيامها باستدراج أحد الأطفال للمجني علية "ال.ك.م" 15سنة سائق توك توك لتوصيلة الي احد الإمكان النائية واستدرتجة الي منطقة الزراعات وقام المتهم الأول والثاني بأجبارة علي النزول من التوكتوك وانهالوا علية بالضرب مستخدمين حجر وتعدوا علية علي رأسه فسقط علي الارض غارقا في دمائة وقاموا بسرقة التوكتوك وهاتفة المحمول وفروا هاربين، وبتقنين الاجراءات تم القاء القبض عليهم وارشدوا علي مكان التوكتوك بعد قيامهم ببيعه لأحد الأشخاص بمحاقظة البحيرة فأمرت باحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي حددت جلسة 27 فبراير القادم للنطق بالحكم في اعدامهم.