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مفوضية حقوق الإنسان العراقية تعلن مقتل 490 شخصاً في التظاهرات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم السبت، مقتل 490 شخصاً في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، منذ إندلاع الاحتجاجات في البلاد.

هذا وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحات العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم؛ لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بتكليف رئيس حكومة بعيد عن الأحزاب السياسية.

وكان أهالي مدينة الحرية بالعاصمة بغداد، قد شاركوا في وقت سابق، في تشييع جنازة مرتضى جمشير الذي قتل يوم الأربعاء الماضي، خلال مشاركاته بالمظاهرات في ساحة الوثبة.

وشهدت ساحات محافظة ذي قار (جنوب العراق)، التي شهدت أواخر الشهر الماضي مجزرة أدت إلى مقتل عشرات المتظاهرين، مسيرات حاشدة رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها.

وفي البصرة، توقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في جنوب العراق بعدما قطع متظاهرون ضد الحكومة إمكانية الوصول إليه، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية وأخرى نفطية في المدينة.

وهذه أول مرة يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي بالكامل في العراق، منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر.

ويذكر أن إنتاج حقل الناصرية الواقع على مسافة حوالي 300 كلم جنوب بغداد يصل إلى مئة ألف برميل في اليوم عادة.

هذا وتشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة.

كما يشار إلى أن الحكومة العراقية تعتمد بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون "كارثية" على البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

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