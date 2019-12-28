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انتخابات البيطريين: تلقي 24 طلب ترشح فى اليوم السابع

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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أكد الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، وعضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، على أن اللجنة تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين من كافة أنحاء الجمهورية.

وقال قاسم في تصريح لبوابة "الفجر"، إنه تقدم للترشح فى اليوم السابع لفتح باب الترشح، 24 مرشحا على مستوى المقاعد، 2 فوق السن، و4 تحت السن للنقابة العامة، و6 لمقعد رئيس لنقابة الفرعية، و5 فوق السن و3 تحت السن للنقابات الفرعية، وقطاع 1 فوق السن، و2 تحت السن، و2 على مقعد النقيب العام، ليكون إجمالى المتقدمين 189 مرشحا منذ بدء تلقى طلبات للترشح.

وأشار إلي أن اللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح حتى الثلاثاء المقبل، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

وأضاف قاسم أن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

وللمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن يرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الاسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله فى القطاعين.

وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض.

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