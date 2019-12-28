Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع زيسكو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد السيد
Advertisements

قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتواصل مع بعثة  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في زامبيا، وذلك عقب  التعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لوانا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وقام رئيس النادي بالاطمئنان على البعثة وتهنئه  اللاعبين بعد الأداء بروح عالية والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.

 

وبهذه النتيجة يصل الزمالك إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك بعد خوض ٣ مواجهات فاز في مباراة وتعادل في مواجهة وخسر في لقاء وحيد.

Advertisements

أخبار تهمك

"يوتيوب" Kora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر SUPER ZAMALEK يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك "يلا كورة"

منذ حوالي 3 ساعات

دوري أبطال إفريقيا| ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل أمام زيسكو

منذ أقل من ساعة

رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

منذ حوالي 3 ساعات

أونلاين Zamalek bein: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر COOL KORA يلا شوت YALLA STAR رابط اون سبورت يوتيوب ماتش الزم

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الزمالك هدف مباشر الآن

منذ ساعتين و 25 دقيقة

zamalek Live| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا.. يالا شوت PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

الآن

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

الآن

"كورة أون لاين" - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول BEIN

منذ ساعتين و 32 دقيقة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

"يلاكورة" bein SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع ZAMALEK LIVE كورة ستار رابط ماتش الزمالك TIME SPO

منذ حوالي 4 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

الآن

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:15 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

02:44 م

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

08:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status