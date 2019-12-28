أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع زيسكو

قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتواصل مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في زامبيا، وذلك عقب التعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لوانا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام رئيس النادي بالاطمئنان على البعثة وتهنئه اللاعبين بعد الأداء بروح عالية والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وبهذه النتيجة يصل الزمالك إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك بعد خوض ٣ مواجهات فاز في مباراة وتعادل في مواجهة وخسر في لقاء وحيد.