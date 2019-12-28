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تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع خدمة الأنبا أبرآم للتنمية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:35 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
حازم رفعت
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم السبت، أسرة خدمة الأنبا أبرآم للتنمية بكنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة بحضور القمص داود لمعي كاهن الكنيسة المسؤول عن هذه الخدمة التي بدأت منذ عام ١٩٩٨ والتي تتبني رؤية أن كل مسيحي خادم روحي قادر علي تنمية نفسه ومجتمعه.

خلال اللقاء تم استعراض أنشطة الخدمة لعام ٢٠١٩، والتي تشتمل علي ٢٣ خدمة نوعية، منها خدمة "ابدأ بنفسك" والتي تهدف إلى الاهتمام بالمخدومين من الناحية التعليمية والروحية والصحية، وخدمة حضانات نموذجية للأطفال داخل الكنيسة بهدف تخريج طفل متميز متصالح مع ذاته ومجتمعه، وكذلك خدمة "الكوتشنج" لتنمية الأطفال لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتنميتها ولرفع الوعي الصحي عندهم، وخدمة الحساب الذهني لتطوير القدرات الذهنية للأطفال، وخدمة "حقق حلمك" لتكملة الخدمات التعليمية لخريجي الدبلومات وإكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل، وخدمة التمريض التي توفر دورات تدريبية لتعليم كيفية خدمة المرضي سواء بالمنازل أو المستشفيات.

بالإضافة إلى خدمة المشروعات والتي تهدف إلى مساعدة الشباب لعمل مشروعات صغيرة منها مشروعات فردية ومشروعات أسر منتجة وتعتبر هذه الخدمات مساهمة من المؤسسات الاجتماعية مع مجهودات الدولة المبذولة في مجالي الصحة والتعليم، كما توجد أيضًا خدمة مساندة الأسرة والتي تهدف لتكوين أسرة محبة متماسكة قادرة علي تربية أبنائها تربية سليمة وخدمة التوظيف التي تساعد في توفير فرص عمل ملائمة للمخدومين من خلال مكتب التوظيف في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.

وخلال اللقاء ألقى قداسة البابا كلمة رحب فيها بجميع الحاضرين وشكر كل القائمين علي هذه الخدمة علي نشاطهم الكبير والممتد في جميع إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر باهتمام ونظام، مؤكدًا أنهم يقدمون شخص السيد المسيح في صورة مجتمعية جميلة تسد احتياجات المخدومين بكل مستوياتهم في كل مكان وتمني لهم عامًا جديدًا سعيدًا مليئًا بالنجاح والبركة.

حضر اللقاء القس شنودة رؤوف والقس دانيال ناجي، الكاهنان بكنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، والدكتور مجدي لطيف عميد معهد التدبير الكنسي، والمهندس مجدي شرقاوي المدير الفني لسكرتارية خدمة الرعاية الاجتماعية.

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