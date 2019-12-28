أبرز المشروعات القومية خلال 2019 في الإسكندرية



- مشروع بشائر الخير بمراحله



يضم مشروع التطوير الحضري "بشاير الخير" بمراحله الأربعة 30 ألف وحدة سكنية، وهو من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أقيمت بالإسكندرية، خاصة مع انتهاء بشاير الخير 3، والتي ستساهم بشكل كبير في القضاء على بعض الأماكن الخطرة وغير المخططة الأخرى وهي حرم السكة الحديد وفرن الجراية والمفروزة والطوبجية ووابور الجاز وكوم الملح ومأوى الصيادين وعبد القادر ووادي القمر "منطقة خطرة بيئيا"، ونجع العرب.



وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع التطوير الحضاري "بشاير الخير2" بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، والذي يشتمل على منطقة إسكان شاملة المرافق والخدمات وعدد من المنشآت الحيوية، من بينها مستشفى متكامل ومجمعات تجارية وخدمية ومركز للتدريب المهني، وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وحديقة تعليمية للأطفال، ويعد المشروع نمط حضارى لتطوير المناطق السكنية غير الآمنة والخطرة على مستوى الجمهورية.



- تطوير بحيرة مريوط



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعليماته بالبدء في تطوير بحيرة مريوط نظرا لأهميتها الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وبدوره، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية السابق، أن خطة إنقاذ بحيرة مريوط تشمل إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي بالشركات والمصانع المطلة على البحيرة.



وأضاف أن خليج المكس سيكون مطابق بيئيا عقب بدء العمل في بحيرة مريوط، لافتا إلى أن المحافظة ستقدم الدعم المادي والمعنوي لمعهد علوم البحار والمصايد للمشاركة في أعمال رفع كفاءة بحيرة مريوط.



وحسب تصريحه، فإن أهم المشكلات التي كانت تواجهها البحيرة هي زيادة الحمل العضوى والتلوث من الصرف الزراعي والصناعي والصحي، وقد تم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بها بعد الانتهاء من تطوير محطات التنقية الشرقية والغريبة، وكذا حل مشكلة الصرف الصناعي بالشركات المجاورة لها.



- مشكلة القمامة



عملت الدولة من خلال محافظة الإسكندرية ووزارة البيئة على حل مشكلة القمامة، وذلك من خلال توقيع بروتوكول مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين ليتمكن من إستيعاب الكمية القصوى من القمامة والتي تصل إلى 800 طن، فضلا عن اضافة خط لإنتاج الوقود البديل (RDF).



وقد أعلنت المحافظة عن فتح باب التقدم للشركات الشبابية والجمعيات الأهلية للمشاركة في منظومة النظافة، من خلال جمع المخلفات من المنازل ونقلها للمحطات الوسيطة والمصانع " أبيس 1، أبيس 2، محرم بك، أم زغيو، المتتزة " بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.



- المخلفات الصلبة



شملت خطة محافظة الإسكندرية، لتطوير المنظومة، تقسيمها إلى 3 مراحل، فقد تم تفعيل منظومة الجمع المنزلي، والبدء في تأهيل المصانع والمحطات الوسيطة والذي سيساهم في زيادة كمية المواد المسترجعة، وبانتهاء تلك المرحلة سيغطى الدخل من تلك المواد التكلفة التي يتم دفعها للشركة، وتوفير المبلغ المدفوع من الموارد الذاتية واستغلالها لتطوير الخدمات داخل المحافظة.



وحسب بيان سابق لمحافظ الإسكندرية، فإن المخلفات الصلبة تصل تكلفتها الشهرية 30 مليون جنيه، يتم توفير 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة وتحصيل الباقي على فواتير الكهرباء من المجتمع السكندري، وتتراوح حجم المخلفات في فصل الشتاء مابين 4 آلاف و500 طن إلى 4 آلاف و600 طن، وتصل في فصل الصيف إلى 5.5 ألف طن، وفِي الأعياد تصل 7 آلاف طن.



شهدت محافظة الإسكندرية، خلال عام 2019، العديد من الإنجازات والمشاريع القومية التي جاءت ضمن خطة الدولة للإهتمام بالعاصمة الثانية لها وعودتها إلى مكانتها المميزة.