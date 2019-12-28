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احتجاجات ضد زيارة الرئيس التركي لتونس وتدخله في ليبيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:17 م
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بوابة الفجر
الفجر
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نظم مجموعة من التونسيين وقفة احتجاجية، مساء اليوم السبت؛ تنديداً بالزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تونس ومحاولة استغلال وإقحام بلادهم في الصراع السائد في ليبيا، ورفضاً للتدخل العسكري التركي في ليبيا.

وتجمع التونسيون، أمام مقر سفارة تركيا في العاصمة تونس، رافعين شعارات "لا للتدخل العسكري التركي ضد ليبيا" و"لا لنهب ثروات ليبيا" و"أردوغان لص وإرهابي" و"ليبيا إلى الليبيين دون عثمانيين".

وطالب المحتجون الرئيس قيس سعيد، باتخاذ موقف واضح وحازم ضدّ التجاوزات التركية سواء في تونس أو في ليبيا.

وما زالت الزيارة التي أداها الرئيس التركي، إلى تونس، يوم الأربعاء الماضي، تثير موجة من الغضب في الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية التونسية، التي شككت في خلفيات هذه الزيارة ودوافعها.

ورأت تلك الأوساط أن هذه الزيارة تمهيد لتدخل عسكري في ليبيا بدعم تونسي، وذلك رغم نفي الرئاسة التونسية اصفافها وراء الحلف التركي في الأزمة الليبية وإعلان وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قام بزيارة إلى تونس، يوم الأربعاء الماضي.

وكان يرافق أردوغان في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تونس الرئيس التركي

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