احتجاجات ضد زيارة الرئيس التركي لتونس وتدخله في ليبيا





نظم مجموعة من التونسيين وقفة احتجاجية، مساء اليوم السبت ؛ تنديداً بالزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تونس ومحاولة استغلال وإقحام بلادهم في الصراع السائد في ليبيا، ورفضاً للتدخل العسكري التركي في ليبيا.





و تجمع التونسيون ، أمام مقر سفارة تركيا في العاصمة تونس، رافعين شعارات "لا للتدخل العسكري التركي ضد ليبيا" و"لا لنهب ثروات ليبيا" و"أردوغان لص وإرهابي" و"ليبيا إلى الليبيين دون عثمانيين".





وطالب المحتجون الرئيس قيس سعيد، باتخاذ موقف واضح وحازم ضدّ التجاوزات التركية سواء في تونس أو في ليبيا.





وما زالت الزيارة التي أداها الرئيس التركي، إلى تونس، يوم الأربعاء الماضي، تثير موجة من الغضب في الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية التونسية، التي شككت في خلفيات هذه الزيارة ودوافعها.





ورأت تلك الأوساط أن هذه الزيارة تمهيد لتدخل عسكري في ليبيا بدعم تونسي، وذلك رغم نفي الرئاسة التونسية اصفافها وراء الحلف التركي في الأزمة الليبية وإعلان وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف الليبية.



