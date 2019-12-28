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بسهرة تلفزيونية وحفلا بالأردن.. راغب علامة يستقبل العام الجديد مع جمهوره

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:23 م
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راغب علامة
راغب علامة
أحمد رمضان متولي
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يتحضر السوبر ستار راغب علامة، حالياً لاستقبال العام الجديد ٢٠٢٠ في العاصمة الأردنيّة عمّان، حيث يودّع ملك المسارح العام ٢٠١٩ مع جمهوره في أوتيل جراند حياة ـ عمّان، بعدما حضّر لهم برنامجاً غنائياً مميّزاً ومنوّعاً بين أغانيه القديمة التي تعيش في الذاكرة وبين أغانيه الجديدة التي حقّقت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة.

 

ولمرافقة جمهوره الذي يفضّل قضاء السهرة في المنزل ليلة رأس السنة، حرص نجم النجوم على تصوير سهرة تلفزيونيّة مميّزة مع النجمة المصريّة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، وتُعرض ليلة رأس السنة على شاشة “دي أم سي” المصريّة، وبهذا يرافق السوبر ستار محبّيه ليلة رأس السنة بشكلّ حيّ من خلال حفله في عمّان، كما يحيي ليل الساهرين في منازلهم عبر شاشة التلفزيون.

 

كما عايد السوبر ستار جمهوره ليلة عيد الميلاد من خلال فيديو خاصّ صوّره مع عائلته، وظهروا جميعاً وهم يتشاركون في تزيين شجرة الميلاد وسط أجواء حميميّة مميّزة، ونال الفيديو قسطاً كبيراً من التفاعل الإيجابيّ على صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ.

 

هذا وأصدر العلامة الفارقة جديده الغنائيّ باللهجة الخليجيّة مؤخراً، وهي أغنية بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها علامة بشكل مباشر في الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس” الذي فاز فيها المشترك التونسي مهدي عيّاشي من فريقه بلقب البرنامج لهذا العام.

بسهرة تلفزيونية وحفلا بالأردن.. راغب علامة يستقبل العام الجديد مع جمهوره
بسهرة تلفزيونية وحفلا بالأردن.. راغب علامة يستقبل العام الجديد مع جمهوره
بسهرة تلفزيونية وحفلا بالأردن.. راغب علامة يستقبل العام الجديد مع جمهوره
بسهرة تلفزيونية وحفلا بالأردن.. راغب علامة يستقبل العام الجديد مع جمهوره
بسهرة تلفزيونية وحفلا بالأردن.. راغب علامة يستقبل العام الجديد مع جمهوره
بسهرة تلفزيونية وحفلا بالأردن.. راغب علامة يستقبل العام الجديد مع جمهوره
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