منظمة عالمية: مقتل 90 شخصاً على الأقل في انفجار شاحنة مفخخة بمقديشو





الصراخ من أجل المساعدة



قوة الشعب مستمرة

مستشار الأمن القومي السابق ومؤسس معهد هيرال





قتل ما لا يقل عن 90 شخصًا عندما انفجرت شاحنة محمّلة بالقنابل عند نقطة تفتيش مزدحمة في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، وفق ما أعلنته منظمة دولية تعمل في البلاد، في أكثر الهجمات دموية منذ أكثر من عامين.وقال وزير الخارجية الصومالي، إن من بين القتلى العديد من الطلاب واثنين من الأتراك، مضيفًا أن العشرات أصيبوا.ويعتبر اليوم السبت، هو يوم عمل في تنظيم "داعش" ووقع الانفجار خلال ساعة الذروة الصباحية، وحمل رجال الانقاذ جثثهم بعد الحطام الملتوي لمركبة وسيارة أجرة صغيرة ملطخة بالدماء.وذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية، التي لم ترغب في ذكر اسمه، أن عدد القتلى أكثر من 90 وأن طلاب الجامعة و17 من ضباط الشرطة كانوا من بين القتلى.كما نشر عضو صومالي برلماني علي موقع "تويتر"، أن عدد القتلى يتجاوز 90.ومثل نقاط التفتيش الأخرى في المدينة التي تعاني من عقود من الصراع، فإن حركة المرور غالبًا ما تكون مسدودة، حيث تقوم قوات الأمن المدججة بالسلاح بفحص المركبات بحثًا عن المتفجرات والأسلحة بينما يقوم الضباط الآخرون بتوجيه المرور.ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الانفجار، لكن عمدة المدينة ألقى باللوم على جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.وتقوم الجماعة بانتظام بمثل هذه الهجمات في محاولة لتقويض الحكومة، التي تدعمها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.وكان الهجوم الأكثر دموية الذي ألقي باللوم فيه على الشباب في أكتوبر 2017، عندما انفجرت شاحنة محمّلة بالقنابل بالقرب من ناقلة وقود في مقديشو، مما خلق كرة نارية تسببت في مقتل نحو 600 شخص.وفي حين أن حركة الشباب تنفذ هجمات متكررة، فإن عدد القتلى في كثير من الأحيان أقل مما كان عليه في انفجار، اليوم السبت.ولم تعلن المجموعة في بعض الأحيان مسؤوليتها عن الهجمات، التي أثارت رد فعل شعبي كبير، مثل التفجير الانتحاري الذي وقع في عام 2009 في حفل تخرج لطلاب الطب.وقال المحللون، إن عددًا من الهجمات هذا العام، بما في ذلك واحدة في سبتمبر على قاعدة تقوم فيها القوات الخاصة الأمريكية بتدريب قوات كوماندوز صومالية، تُظهر أن المجموعة تحتفظ بشبكة استخبارات قوية ويمكنها شن عمليات فتاكة وأحيانًا متطورة.وقال ثلاثة شهود لـ"رويترز"، إن فريقًا صغيرًا من المهندسين الأتراك كانوا حاضرين وقت الانفجار، وشيدوا طريقًا إلى المدينة.وبعد الإنفجار، قال صبود علي البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يعيش في مكان قريب، إنه غادر منزله وأحصى 13 قتيلًا على الأقل.وأوضح لـ"رويترز"، أن عشرات الجرحى كانوا يصرخون طلبا للمساعدة لكن الشرطة فتحت النار على الفور وهرعت عائدا الى منزلي."كما تم نقل المصابين إلى مستشفى المدينة؛ حيث رأى شاهد من رويترز عشرات يصلون بسيارات الإسعاف، وإلى مستشفيات أخرى.وفي حديثه إلى الصحفيين في موقع الانفجار، قال عمدة مقديشو عمر محمود، إن الطلاب قتلوا أثناء تنقلهم لدراساتهم، والكثير منهم إلى جامعة بنادير بالعاصمة، وألقى العمدة باللوم على الشباب في الهجوم، دون إعطاء تفاصيل.ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي الشرطة للتعليق على أعداد الضحايا.تمزّق الصومال منذ عام 1991، عندما أطاح أمراء الحرب العشائريون بالديكتاتور سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.ونشأت حركة الشباب من حركة سياسية استخدمت المحاكم الإسلامية لمحاولة فرض النظام على البلاد، هزم الجنود الإثيوبيون المدعومون من الولايات المتحدة اتحاد المحاكم الإسلامية في عام 2006، لكن جناح الشباب في الحركة انشق عنيفًا وشن تمردًا.كما تعهدت حركة الشباب بالولاء لتنظيم القاعدة في عام 2012، وقامت قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في الصومال منذ عام 2007، بسحب قواتها تدريجيًا على مدار السنوات القليلة الماضية.ومن المقرر أن تتولى القوات الصومالية المسؤولية عن الأمن العام المقبل، على الرغم من أن الموعد المحدد للانسحاب قد تغير مرارًا وتكرارًا.وقالحسين شيخ علي، وهو مركز فكري للأمن يتخذ من مقديشو مقرا له، إن الصومال ليست مستعدة للسيطرة على الأمن العام المقبل أو العام التالي".وأضاف، إن هجوم اليوم السبت كان الهجوم العشرين على متن سيارة عام 2019 وانتهى العام بمزيد من الوفيات الناجمة عن مثل هذه الهجمات مقارنة بعام 2018.كما نفذت حركة الشباب أيضًا هجمات في دول شرق إفريقيا مثل كينيا وأوغندا، وأعلنت مسؤوليتها عن هجوم في يناير على فندق ومجمع مكاتب راقي في العاصمة الكينية أسفر عن مقتل 21 شخصًا.